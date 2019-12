Robert Lewandowski po raz kolejny pisze historię na naszych oczach. Napastnik Bayernu zdobył dziś dwie bramki i znalazł się na trzecim miejscu najlepszych strzelców w historii Bundesligi.

Polski napastnik wrócił do strzelania i jego trafienia w spotkaniu z Werderem Brema pozwoliły mu wskoczyć na 3. miejsce najskuteczniejszych zawodników w historii ligi niemieckiej. Robert Lewandowski zrównał się w strzeleckiej klasyfikacji z Juppem Heynckesem. Obaj zawodnicy mają na swoim koncie po 220 trafienia. Najlepszym strzelcem w historii jest legendarny Gerd Mueller (365 bramek), a na drugim miejscu znajduje się Klaus Fischer (268 bramek).



Dla polskiego napastnika to kolejny historyczny wynik w tym sezonie. Wcześniej "Lewemu" udało się pobić rekord Gerda Muellera i w pierwszych 11 spotkaniach sezonu, zdobył on aż 16 bramek. Polak został również najskuteczniejszym strzelcem fazy grupowej rozgrywek Ligi Mistrzów (10 goli) i zabrakło mu zaledwie jednego trafienia do pobicia rekordu bramek w tej fazie rozgrywek. Obecnie należy on do Cristiano Ronaldo, który ma na swoim koncie 11 trafień.



