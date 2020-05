Opiewanie wyśmienitej formy i kolejnych popisów Roberta Lewandowskiego jest coraz trudniejsze. Powoli brakuje bowiem słów, by opisać boiskowy kunszt Polaka, dzięki któremu lista jego dokonań nieustannie się wydłuża. Już dziś może do niej zostać dopisany kolejny wiersz: Dobicie do granicy 300 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej Bundesligi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Union Berlin - Bayern Monachium 0-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Przed tygodniem "Lewy" poprowadził Bayern do zwycięstwa nad Unionem Berlin .

Reklama

Bawarczycy wygrali 2-0, a drugą z bramek zdobył właśnie kapitan reprezentacji Polski, pewnie egzekwując rzut karny.

Już dziś o 18.30 mistrzowie Niemiec podejmą Eintracht Frankfurt, a Lewandowski będzie miał okazję przekroczyć kolejną granicę.

Jak wyliczyli dziennikarze "Bilda", Polakowi brakuje już tylko dwóch bramek/asyst, by mieć na koncie 300 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej w całej historii swoich występów na boiskach Bundesligi.