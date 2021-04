Robert Lewandowski, snajper Bayernu Monachium, już w najbliższym tygodniu ma wrócić do treningów biegowych, podał magazyn "Kicker".

Polski napastnik kontuzji - naciągnięcia więzadła w kolanie - doznał podczas spotkania reprezentacji z Andorą w el. MŚ 2022.

Pierwsze diagnozy były bardzo niedobre, bo "Lewy" miał pauzować nawet miesiąc. Oznaczałoby to, że wróciłby do gry na trzy kolejki przed końcem Bundesligi.



Być może jednak Lewandowski szybciej będzie gotowy do podjęcie rywalizacji na boisku. Sam już trzy dni temu zamieścił na portalu społecznościowym zdjęcie, jak ćwiczy w siłowni, z podpisem: "do zobaczenie wkrótce".



Teraz "Kicker" podał, że Polak ma wrócić do treningów biegowych.



Goniąc Gerda Muellera

Sam "Lewy" przyznał, że nie zdąży się wykurować się na rewanżowe spotkanie z Paris Saint-Germain (13 marca) w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu mistrzowie Niemiec przegrali na własnym stadionie 2-3.



Lewandowski wciąż ma jednak szansę na pobicie rekordu Gerda Muellera - 40 bramek w jednym sezonie Bundesligi. Polak w rozgrywkach 2020/21 strzelił już 35 goli.



