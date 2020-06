W ostatniej kolejce Bundesligi Bayern Monachium przypieczętował ósme z rzędu, z 30. w ogóle mistrzostwo Niemiec, pokonując na wyjeździe VfL Wolfsburg 4-0. 34. bramkę w sezonie strzelił Robert Lewandowski, który został najlepszym snajperem, a Bawarczycy dobili do granicy 100 goli!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern - Freiburg. Dwa gole Roberta Lewandowskiego (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Zobacz, jak wygląda tabela po zakończeniu Bundesligi

Reklama

W Lidze Mistrzów, oprócz Bayernu i Borussii Dortmund, zagrają RB Lipsk i Borussia Moenchengladbach.

Z kolei z ligą pożegnały się SC Paderborn (już wcześniej) i Fortuna Duesseldorf. Natomiast w barażu o utrzymanie zagra Werder Brema.

Lewandowski w bieżących rozgrywkach zaliczył 34 trafienia i po raz trzeci z rzędu, a piąty w karierze został królem strzelców Bundesligi, a jego klub zakończył sezon z setką goli na koncie.

Przed meczem na Volkswagen Arena pożegnano Robina Knochego, piłkarza "Wilków", który odchodzi z klubu po sezonie.

Pierwsza bramka padła już w czwartej minucie. Thomas Mueller zagrał prostopadle do Kingsleya Comana, który strzelił obok bramkarza rywali. Mueller zanotował już 21. asystę w bieżących rozgrywkach Bundesligi. To nowy rekord!

W 19. minucie wykazał się Manuel Neuer. Obronił strzał Josipa Brekalo, a dobitka Josuhi Guilavoguiego była bardzo niecelna. W odpowiedzi z narożnika pola karnego uderzył Serge Gnabry, ale Koen Casteels zdołał sparować piłkę na rzut rożny.



W 30. minucie Bayern powinien wygrywać wyżej, ale Coman z kilku metrów posłał piłkę w boczną siatkę. Sześć minut później pierwszą okazję bramkową miał Lewandowski. Z prawej strony dośrodkował Alvaro Odriozola, Polak "główkował" jednak wprost w Casteelsa.



Bawarczycy podwyższyli prowadzenie w 37. minucie, kiedy z dystansu przymierzył Mickaël Cuisance. Dla 20-letniego Francuza to był premierowy gol w Bundeslidze.



W końcówce pierwszej połowy mieliśmy jeszcze dwie ciekawe sytuacje. Najpierw Casteels został trafiony w rękę wychodząc poza pole karne, a potem Daniel Ginczek wpadł na Odriozolę, który wpakował piłkę do własnej bramki. W pierwszym przypadku sędziowie chyba uznali, że bramkarz Wolfsburga miał ręce przed sobą i w innym wypadku dostałby w klatkę piersiową, a drugim uznali, że zawodnik "Wilków" faulował.



Po godzinie gry "Lewy" miał drugą okazję, podawał mu Gnabry, a strzał Polaka odbił Casteels. W 64. minucie Lewandowski trafił nawet do siatki, ale sędziowie nie uznali tego gola. Okazało się, że na spalonym był Mueller, który zagrywał na prawą stronę do Odriozoli, który dośrodkował do napastnika Bayernu.



Bayern Monachium mistrzem Niemiec 2019/20. Galeria 1 / 10 Bayern mistrzem Źródło: AFP udostępnij

W końcu jednak Lewandowskiemu udało się trafić do siatki. Kapitan "Biało-Czerwonych" pewnie wykorzystał w 72. minucie rzut karny, na tyle myląc Casteelsa, że ten nawet się nie ruszył. To był 34. gol Polaka w tym sezonie Bundesligi. "Jedenastka" została podyktowana za faul Guilavoguiego na Cuisancie. Dla pomocnika Wolfsburga oznaczało to wyrzucenie z boiska (druga żółta kartka).



Bawarczycy pisali swoją historię. W 79. minucie z lewej strony dośrodkował Ivan Periszić, piłka dotarła do Muellera, który przymierzył przy słupku. Oznaczało to setne trafienie monachijczyków w sezonie 2019/20!



VfL Wolfsburg - Bayern Monachium 0-4 (0-2)

Bramki: 0-1 Kingsley Coman (4.), 0-2 Mickaël Cuisance (37.), 0-3 Robert Lewandowski (72., karny), 0-4 Thomas Mueller (79.).