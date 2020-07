RB Lipsk jest pierwszym klubem Bundesligi, który uzyskał zgodę lokalnych władz na częściowy powrót kibiców na trybuny. Zgoda dotyczy rozpoczynającego się we wrześniu kolejnego sezonu ligowego.

Stadion w Lipsku będzie mógł być zapełniony w 50 procentach, czyli do 20 tys. miejsc. Kibice będą musieli nosić maseczki i pozostawiać sąsiednie krzesełka wolne, z wyjątkiem osób z tego samego gospodarstwa domowego. Koniecznym warunkiem będzie jednak podtrzymanie trendu spadkowego liczby zakażeń koronawirusem.

Według dziennika "Bild", o zgodę na częściowe otwarcie stadionów starają się w swoich landach również Bayern Monachium i FC Koeln (do 50 proc. miejsc), a także Borussia Dortmund (do 33 proc. miejsc).



Bundesliga była pierwszą z wielkich lig piłkarskich, która po ponad dwóch miesiącach przerwy wywołanej pandemią wznowiła w połowie maja rozgrywki. Sezon 2019/2020 zakończył się w ubiegłą sobotę. Tytuł mistrzowski po raz ósmy z rzędu wywalczył Bayern Monachium, a najlepszy snajper Bawarczyków Robert Lewandowski zdobył piątą w karierze koronę króla strzelców.

