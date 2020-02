Robert Lewandowski jest najlepszym piłkarzem Bundesligi według rankingu "Kickera". Ostatnie miejsce w zestawieniu także zajmuje reprezentant Polski - Dawid Kownacki.

Ranking został ułożony na podstawie średniej ocen wystawianych przez dziennikarzy "Kickera". Po każdej kolejce oceniają oni piłkarzy Bundesligi w skali 1-6, gdzie "1" to najlepsza nota.

Po 21 kolejkach średnia Lewandowskiego to 2,45. Za plecami Polaka uplasowali się bramkarz Bayeru Leverkusen Lukas Hradecky oraz snajper RB Lipsk Timo Werner (obaj 2,69).

"Lewy" zasłużył sobie na świetne oceny przede wszystkim genialną formą strzelecką. Polak ma już na koncie 22 ligowe trafienia, co daje mu szansę na pobicie historycznego rekordu Gerda Muellera, który w sezonie 1971/1972 zdobył 40 bramek.

Na przeciwległym biegunie znajduje się Kownacki, który w 18 spotkaniach nie zdołał trafić do siatki. 22-latek jest najdroższym transferem w historii Fortuny Duesseldorf - Niemcy zapłacili za niego 7,5 mln euro - lecz nie spełnił oczekiwanych w nim nadziei.

Zauważyli to także przedstawiciele "Kickera". Średnia ocen Kownackiego wynosi 4,39, co daje mu ostatnie, 202. miejsce w zestawieniu. Wiele wskazuje na to, że Polak nie zdąży już poprawić swoich notowań. Obecnie przechodzi proces rehabilitacji po operacji kolana i według wstępnych diagnoz nie zdąży wrócić do gry przed końcem sezonu.

Przedostatnią lokatę w zestawieniu zajmuje piłkarz Herthy Berlin Davie Selke (4,29), a trzeci od końca jest klubowy kolega Kownackiego Edimilson Fernandes (4,27).

Nie dziwi więc, że ekipa Fortuny zajmuje ostatnie miejsce w rankingu drużynowym (średnia 3,85). Co ciekawe, Bayern okupuje "dopiero" trzecią lokatę (3,21). Stawce przewodzi RB Lipsk (3,13) przed Borussią Moenchengladbach (3,16).

