Jeden z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy zimowego okienka transferowego wczoraj wybrał nowy klub. Erling Haaland zdecydował się reprezentować barwy Borussii Dortmund, mimo że w grze były takie marki jak Manchester United czy Juventus Turyn.

O transferze norweskiego piłkarza od dłuższego czasu rozpisywały się europejskie media. W pewnym momencie wydawało się, że Haaland wybierze możliwość przejścia do Anglii lub Włoch, a dość niespodziewanie na prowadzenie w wyścigu po niego wyszła Borussia. Agent zawodnika popularny Mino Raiola powiedział w rozmowie z "The Telegraph", że napastnik rozmawiał z każdym zainteresowanym nim klubem, choć najczęściej kontaktował się z Manchesterem United:



- Klub, który miał z nim największy bezpośredni kontakt to "Czerwone Diabły". Każdy zainteresowany klub mógł z nim rozmawiać, choć Manchester miał nieco ułatwioną drogę, ponieważ Haaland zna się z trenerem Olem Gunnarem Solskjaerem. Stwierdził jednak, że to nie jest dobry krok dla niego w tym momencie. Haaland nie miał nic przeciwko United lub postaci Olego - powiedział Raiola.



Norweg podpisał z niemieckim klubem czteroletni kontrakt. Były napastnik RB Salzburg uważany jest za jeden z największych piłkarskich talentów. Pomimo bardzo dobrych warunków fizycznych (194 cm wzrostu) jest bardzo dynamiczny i bramkostrzelny. W 22 rozegranych meczach zdobył aż 28 bramek, w tym aż pięć hat-tricków.



- Wybrał Borussię i jestem bardzo zadowolony z tej decyzji. Idzie do klubu, który go bardzo chciał i również miejsca odpowiedniego w tym momencie kariery. Transfer w wieku 19-lat do Premier League nie zawsze jest dobrym pomysłem. Oferta, którą złożył mu United była bardzo dobra i jak w przyszłości będzie chciał tam jeszcze przejść to na pewno tak się stanie.



Klubowi z Dortmundu udało się dochować negocjację w tajemnicy. Pierwsze głośniejsze przecieki medialne pojawiły się dopiero przed samym ogłoszeniem nowego transferu. Angielscy dziennikarze dopytali się również portugalskiego agenta o kulisy rozmów z Manchesterem United.

- Nie było żadnej niezgody pomiędzy mną a dyrektorem wykonawczym "United" Edem Woodwardem. Były to najnormalniejsze negocjacje, po których piłkarz wybrał najlepszą dla siebie ścieżkę. Jeżeli ktoś chce kogoś o co obwiniać to winny mogę być ja. Jestem natomiast pewny, że piłkarz jest szczęśliwy, a sam proces transferowy miał standardowy proces - zakończył rozmowę Raiola cytowany przez "Goal.com".



Borussia zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli Bundesligi. Podopieczni Luciena Favre'a w najbliższym spotkaniu zagrają z Augsburgiem.



