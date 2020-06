Augsburg potwierdził pozyskanie Rafała Gikiewicza. Polski bramkarz związał się z nowym zespołem dwuletnim kontraktem.

W poniedziałkowe popołudnie Augsburg ogłosił transfery trzech piłkarzy. Trzyletnimi umowami z klubem związali się Tobias Strobl i Daniel Caligiuri. Z kolei kontrakt polskiego bramkarza będzie obowiązywał rok krócej - do 30 czerwca 2022 roku.

Od sześciu lat Gikiewicz występuje na niemieckich boiskach. W lipcu 2014 roku przeniósł się ze Śląska Wrocław do Eintrachtu Brunszwik. Później grał jeszcze w SC Freiburg, a przez dwa ostatnie sezony występował w Unionie Berlin. Z tym klubem wywalczył awans do Bundesligi. W obecnym sezonie jego drużyna wywalczyła 11. miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech.



Augsburg znalazł się cztery pozycje niżej, tuż nad strefą spadkową. W kolejnych rozgrywkach klub liczy na zajęcie znacznie lepszej pozycji.



Gikiewicz był podstawowym bramkarzem zespołu ze stolicy Niemiec. Zagrał w 33 meczach ligowych i czterech spotkaniach Pucharu Niemiec.

"Miałem niesamowicie miły i udany czas w Unionie. Teraz jednak nie mogę się doczekać nowego, mam nadzieję, że równie udanego okresu w mojej karierze" - stwierdził Gikiewicz, cytowany przez oficjalną stronę swojego nowego klubu.



Zdjęcie Rafał Gikiewicz / AFP

