Polski bramkarz Rafał Gikiewicz nie przebierał w słowach po porażce jego zespołu, czyli FC Augsburg w starciu z FC Koeln w 31. kolejce Bundesligi. Jedną z bramek w tym spotkaniu strzelił drugi Polak występujący w Augsburgu, Robert Gumny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. FC Augsburg - FC Koeln 2-3. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Reklama

Ekipa Gikiewicza i Gumnego w piątkowym starciu przegrywała do przerwy już 0-3. Augsburg zaczął odrabiać straty dopiero po zmianie stron. Sygnał do tego dał w 54. minucie właśnie Gumny. Były piłkarz Lecha Poznań zdobył wówczas swoją debiutancką bramkę dla niemieckiej ekipy. Mimo wszystko, to zespół Koeln wywiózł zwycięstwo - 3-2.

Reklama

- W pierwszych 45 minutach zostawiliśmy nasze jaja w szatni! - tak obrazowo podsumował postawę Augsburga Rafał Gikiewicz. Jak pisze "Kicker", mimo dobrej drugiej połowy w wykonaniu gospodarzy 33-latek nie był w stanie znaleźć w meczu "nic pozytywnego", ale wstrzymał się od dalszych opinii, stwierdzając: "ja też nie chcę dostać kary".

Gikiewicz nie przebierał w słowach

Pełniejszą wypowiedź Gikiewicza dla internetowej telewizji DAZN cytuje portal Fussball.news. - Oni w pierwszej połowie mieli trening strzelecki - skwitował gorzko polski golkiper. I tłumaczył: - Mówimy przedtem, że w meczu idzie o życie lub śmierć, a potem gramy tak złe 45 minut. Z mojej perspektywy robimy skandaliczny pressing. Wielu zawodników idzie do przodu, a reszta zostaje z tyłu, przy każdym przerzucie Ondrej Duda jest po prostu sam. To nie wystarczy, to o wiele za mało."

Były piłkarz Legii Warszawa Ondrej Duda strzelił tego wieczoru Gikiewiczowi dwa gole. Sytuacja Augsburga w tabeli Bundesligi robi się coraz trudniejsza. Obecnie ekipa Gumnego i Gikiewicza zajmuje 12. miejsce.



Bundesliga: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz