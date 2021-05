FSV Mainz 05 zremisował 1-1 z Herthą Berlin w zaległym meczu 29. kolejki Bundesligi. Krzysztof Piątek pojawił się na murawie w 80. minucie i... zaliczył prawdopodobnie pudło sezonu. Jego zespół czeka dramatyczna batalia o uniknięcie degradacji.

29. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-05-03 18:00 | Stadion: OPEL ARENA | Arbiter: Sascha Stegemann 1. FSV Mainz 05 Hertha Berlin 1 1 DO PRZERWY 1-1 P. Mwene 40' L. Tousart 36'

Hertha Berlin tkwi na przedostatniej pozycji w tabeli. Od w pełni bezpiecznej lokaty dzielą ją cztery punkty. Największy kapitał? Zaległe spotkania - na przestrzeni raptem 12 dni trzeba rozegrać ich aż pięć.



Po 10 minutach gospodarze mogli prowadzić różnicą dwóch bramek. Dwukrotnie w pierwszoplanowej roli wystąpił Jean-Paul Boetius - najpierw jego groźny strzał zdołał obronić Alexander Schwolow, z kolei przy drugiej próbie Herthę uratowała chwilę później poprzeczka.



Nie minęło pół godziny, a w doskonałej sytuacji do otwarcia wyniku znalazł się Adam Szalai. Napastnik Mainz stanął oko w oko ze Schwolowem i próbował go przelobować delikatną podcinką. Golkiper nie dał się jednak oszukać, po raz kolejny ratując berlińczyków od straty gola.

Te incydenty uśpiły nieco czujność defensorów Mainz. Efekt? W 36. minucie Hertha wyszła na prowadzenie. Centrę z rzutu wolnego skutecznym strzałem głową wykończył Lucas Tousart i było 0-1.



Berlińczycy z gola cieszyli się jednak niespełna cztery minuty. Stan rywalizacji fantastycznym uderzeniem wyrównał Philipp Mwene. Otrzymał piłkę przed polem karnym, prostym zwodem zwiódł rywala i trafił niemal w "okienko".

Krzysztof Piątek! Czy to było pudło sezonu?

Mimo że w 61. minucie trener gości, Pal Dardai, zdecydował się na potrójną zmianę, Krzysztof Piątek nadal obserwował spotkanie z ławki rezerwowych. Pojawił się na murawie dopiero w 80. minucie jako piąty i ostatni zmiennik.



Kilka chwil później Polak stanął przed wymarzoną szansą na zdobycie zwycięskiej bramki. Otrzymał futbolówkę cztery metry przed bramkarzem i nie był przez nikogo atakowany. Mimo to... spartaczył akcję popisowo, omal nie przewracając się na piłce. Nie trafił w światło bramki, co wydawało się absolutnie niemożliwe. Ta scena-skecz to mocny kandydat do pudła sezonu!

Wynik nie uległ już zmianie. Dla Herthy był to pierwszy mecz od 10 kwietnia. Drużyna przebywała bowiem na kwarantannie z powodu licznych zakażeń koronawirusem. Powrót do gry nie okazał się udany. Każde potknięcie może się okazać w końcowym rozrachunku zgubne.



FSV Mainz 05 - Hertha Berlin 1-1 (1-1)

Bramki: 0-1 Tousart (36.), 1-1 Mwene (40.)

1 1 1. FSV Mainz 05 Hertha Berlin Zentner St. Juste Niakhate Bell Vieira da Costa Barreiro Martins Boëtius Mwene Kohr Szalai Onisiwo Schwolow Klünter Dárdai Stark Zeefuik Tousart Guendouzi Olié Mittelstädt Khedira Córdoba Copete Cunha SKŁADY 1. FSV Mainz 05 Hertha Berlin Robin Zentner Alexander Schwolow Jeremiah St. Juste Lukas Klünter Moussa Niakhate Márton Dárdai 18′ 18′ 37′ 37′ Stefan Bell Niklas Stark 84′ 84′ Danny Vieira da Costa 61′ 61′ Deyovaisio Zeefuik 73′ 73′ Leandro Barreiro Martins 36′ 36′ 39′ 39′ 61′ 61′ Lucas Tousart 84′ 84′ Jean-Paul Boëtius Mattéo Guendouzi Olié 40′ 40′ Philipp Mwene Maximilian Mittelstädt Dominik Kohr 61′ 61′ Sami Khedira 72′ 72′ Ádám Szalai 80′ 80′ Jhon Andrés Córdoba Copete 84′ 84′ Karim Onisiwo 67′ 67′ 71′ 71′ Matheus Santos Carneiro da Cunha REZERWOWI Finn Gilbert Dahmen Nils-Jonathan Körber 84′ 84′ Daniel Brosinski Omar Federico Alderete Fernández 37′ 37′ Alexander Hack 61′ 61′ Anga Dedryck Boyata 84′ 84′ Danny Latza Peter Pekarik Levin Mete Öztunali Jordan Torunarigha Kevin Stöger 61′ 61′ 73′ 73′ Santiago Lionel Ascacíbar Jonathan Michael Burkardt 61′ 61′ Vladimir Darida 72′ 72′ Robert Nesta Glatzel 71′ 71′ Nemanja Radonjić 84′ 84′ Robin Quaison 80′ 80′ Krzysztof Piątek

STATYSTYKI 1. FSV Mainz 05 Hertha Berlin 1 1 Posiadanie piłki 55,7% 44,3% Strzały 16 8 Strzały na bramkę 10 6 Rzuty rożne 6 4 Faule 18 13 Spalone 2 1

UKi