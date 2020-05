Niemiecki lekarz, Wilhelm Bloch, ostrzega piłkarzy Bundesligi przed skalą ryzyka, jakie zamierzają podjąć. Jego zdaniem powrót do gry może się skończyć nieodwracalnym uszkodzeniem płuc i przedwczesnym zakończeniem zawodowej kariery.

Podczas gdy do wznowienia rywalizacji o tytuł mistrza Niemiec pozostały w zasadzie już tylko godziny, za naszą zachodnią granicą szerokim echem odbija się wypowiedź profesora Wilhelma Blocha. Uważa on, że surowy reżim sanitarny nie wystarczy, by ustrzec zawodników przed niebezpieczeństwem utraty zdrowia. Dodajmy - trwałej utraty.

Bloch jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych lekarzy w swoim kraju. Reprezentuje Niemiecki Uniwersytet Sportowy. Głośnego wywiadu udzielił dziennikarzom AFP.

- Ogólnie dobre przygotowanie fizyczne, układ odpornościowy i sercowo-naczyniowy u wyczynowych sportowców generalnie niweluje ryzyko zakażenia koronawirusem. Nie poznaliśmy jednak tego patogenu wystarczająco dobrze, by podejmować ryzyko. Nawet infekcja z łagodnymi objawami może spowodować nieodwracalne uszkodzenia płuc i w konsekwencji konieczność zakończenia kariery - przestrzega profesor.

Naukowiec porusza również kwestię prawdopodobieństwa urazów ortopedycznych. Jego zdaniem liczba kontuzji w najbliższych tygodniach będzie ogromna. Ma to być efektem długiego rozbratu z treningiem. Bundesliga wznawia rozgrywki w najbliższą sobotę - po ponad dwóch miesiącach przerwy.

W Niemczech do tej pory odnotowano ponad 174 tys. przypadków zachorowania na COVID-10 i blisko 8 tys. zgonów.

