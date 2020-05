W Niemczech rozpoczęły się rozmowy nad ustanowieniem nowych regulacji finansowych w zawodowym futbolu. Zasadniczym punktem postulowanych zmian ma być ustalenie pułapu zarobków piłkarzy. To może się okazać początkiem końca Bundesligi, jaką znamy od lat.

Główną rolę we wprowadzeniu nowych zasad odegrać może Deutsche Fussbal Liga, czyli organ nadzorujący rozgrywki Bundesligi i jej bezpośredniego zaplecza. Propozycja zmian zakłada wyznaczenie limitu płac zawodników, wysokości prowizji agentów, a także wpisywanych do kontraktu kwot odstępnego.

Czy to możliwe do zrealizowania? - Jestem za tym, żeby przynajmniej spróbować ustalić górny próg zarobków. Nie wiem, czy to się uda, ale rozmowy trwają i widzę światełko w tunelu - przyznał szef DFL, Christian Seifert.

Zamysł niesie jednak za sobą jedno poważne niebezpieczeństwo. Jeśli idea wejdzie w życie, najlepiej opłacani do tej pory gracze, z Robertem Lewandowskim na czele, przeniosą się bez wahania do innej ligi. Tam, gdzie będą mogli liczyć na bajeczne apanaże.

- Oczywiście takie działania byłyby bardzo dobre, ale nie wystarczy wprowadzić takie zmiany w Niemczech - zauważył menedżer FC Koeln, Horst Heldt. - One musiałyby dotyczyć całego kontynentu, w innym wypadku nie ma to najmniejszego sensu. Rozwiązanie musi być zastosowane na poziomie europejskim, o ile nie globalnym.

Projekt dotarł już do siedziby UEFA. Prezydent Aleksander Ceferin weźmie czynny udział w dyskusji nad wprowadzeniem zmian. Lepsza okazja do wprowadzenie tak radykalnych zmian w systemie wynagradzania piłkarzy może się w przewidywalnej przyszłości nie nadarzyć.

