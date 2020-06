Aż 4,4 miliarda euro zarobi Bundesliga na prawach do niemieckojęzycznych transmisji spotkań piłki nożnej. Od przyszłego sezonu będzie obowiązywała nowa umowa, a transmisją spotkań zajmą się dwie stacje telewizyjne.

Władze Bundesligi sprzedały prawa do niemieckojęzycznych transmisji spotkań dwóm stacjom telewizyjnym: SKY i DAZN. Tytułem praw do pokazywania spotkań, niemiecka piłka zarobi ok. 1,1 miliarda euro za sezon.



Obecny podział praw będzie obowiązywał do sezonu 2024/2025, a umowa wejdzie w życie od następnej kampanii. Na jej mocy stacja SKY zajmie się transmisją sobotnich spotkań Bundesligi oraz wszystkich meczów 2. Bundesligi.



DAZN będzie natomiast odpowiedzialne za transmisję piątkowych i niedzielnych spotkań Bundesligi. Agencja prasowa "Reuters" twierdzi, że decyzja o podziale praw pomiędzy dwie telewizje jest celowym zabiegiem władz ligi. Nie chcieli oni bowiem, aby pakiet pozostał w rękach jednego nadawcy.