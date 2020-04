Piłkarze Schalke 04 Gelsenkirchen wrócili do zajęć w klubowym ośrodku treningowym. Na razie piłkarze trenują w kilku grupach, zachowując sporą odległość od siebie.

Zawodnicy mieli zajęcia w kilku grupach, by uniknąć zebrania całej drużyny o jednym czasie. Po krótkiej rozgrzewce zawodnicy wykonywali ćwiczenia z piłkami w parach, zachowując od siebie pewną odległość.



Powrót do treningów ma na celu przede wszystkim stworzenie piłkarzom możliwości, by regularnie "czuli" piłkę przy nodze. Wcześniej zawodnicy trenowali indywidualnie w swoich domach.



W ostatnich dniach na podobne zajęcia do drużyny Schalke zdecydował się lokalny rywal ekipy z Gelsenkirchen - Borussia Dortmund.

Rozgrywki Bundesligi zostały przerwane po 25 z 34 zaplanowanych kolejek. Schalke zajmuje szóste miejsce w ligowej tabeli. Prowadzi Bayern Monachium przed Borussią Dortmund i RB Lipsk.



Zdjęcie Amine Harit / AFP