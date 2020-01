W ostatni weekend RB Lipsk przegrał z Eintrachtem Frankfurt 0-2. Co prawda pozostał liderem Bundesligi, ale ta wpadka rozzłościła władze klubu, które winą obarczyły… fryzjera.

Po tej porażce RB Lipsk ma już tylko punkt przewagi nad Bayernem Monachium. Nadal jednak jest w bardzo dobrej sytuacji i prowadzi w Bundeslidze.

Piłkarze z Lipska w sobotę zagrali jednak bardzo słabo. Po porażce z Eintrachtem zaczęto szukać przyczyny takiej postawy i padło na fryzjera.

Dzień przed meczem, w hotelu, gdzie mieszkali piłkarze zjawił się Sheldon Edwards, jamajski fryzjer gwiazd sportu. Strzyże m.in. Usaina Bolta, Raheema Sterlinga czy Radję Naingollana. Teraz z jego usług postanowili skorzystać piłkarze RB Lipsk.

Edwards szybko zabrał się do pracy. Jeden z pokojów hotelowych zamienił w mały salon fryzjerski. Dziewięciu piłkarzom zrobił nowe fryzury. Byli to: Nordi Mukiele, Patrick Schick, Christopher Nkunku, Ademola Lookman, Tyler Adams, Yussuf Poulsen, Amadou Haidara, Dayot Upamecano i Ethan Ampadou.

To zdarzenie wywołało oburzenie Ralfa Rangnicka, który czuwa nad piłkarskimi projektami Red Bulla. - Postawiłbym 100 tysięcy euro na to, że zawodnicy nie wpadną na pomysł, aby przyleciał do nich fryzjer z Anglii. Przegrałbym ten zakład - powiedział Rangnick i dodał: - Ta porażka była irytująca. Historia z fryzjerem mnie oszołomiła.

Trzeba przyznać, że Edwards nie ma dobrej passy. Gdy jakaś drużyna korzystała z jego usług, to przegrywała. Tak było w poprzednim sezonie, kiedy odwiedził piłkarzy Borussii Dortmund przed meczem z Tottenhamem Hotspur w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Niemiecka drużyna przegrała wtedy 0-3. Jeszcze gorszy blamaż zaliczyło Schalke 04 Gelsenkirchen, które po wizycie Edwardsa przegrało w tej samej fazie z Manchesterem City 0-7.

MP



