Argentyński piłkarz Eintrachtu Frankfurt David Abraham został zdyskwalifikowany do 29 grudnia i ukarany grzywną w wysokości 25 tysięcy euro za przewrócenie trenera SC Freiburg Christiana Streicha podczas niedzielnego meczu tych drużyn w 11. kolejce ekstraklasy.

Do zdarzenia doszło w doliczonym czasie drugiej połowy spotkania we Fryburgu, gdy gospodarze prowadzili 1:0. Piłka wyszła na aut w pobliżu ławki trenerskiej gospodarzy, a goniący ją Abraham, zamiast minąć trenera rywali, wpadł na Streicha i powalił go na ziemię. Wywołało to przepychanki pomiędzy piłkarzami i sztabami obu drużyn na murawie, a sędzia wyrzucił Argentyńczyka z boiska.

Kara nałożona przez trybunał sportowy Niemieckiej Federacji Piłkarskiej (DFB) oznacza, że Abraham nie zagra już w żadnym spotkaniu Eintrachtu w Bundeslidze do końca roku.

Po 11 kolejkach drużyna z Frankfurtu nad Menem zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli z dorobkiem 17 punktów. SC Freiburg ma o cztery więcej i jest czwarty. Prowadzi Borussia Moenchengladbach z 25 "oczkami".

