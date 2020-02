Trener Herthy Berlin Juergen Klinsmann zdradził na konferencji prasowej, że Krzysztof Piątek najprawdopodobniej wystąpi w pierwszym składzie we wtorkowym meczu Pucharu Niemiec z Schalke 04. Polski snajper przyznał natomiast, że jest gotowy do gry i szczęśliwy z powodu przenosin do Bundesligi.

Piątek spotkał się z dziennikarzami u boku Klinsmanna oraz dyrektora sportowego Michaela Preetza. Nie mogło zabraknąć pytania o to, czy konsultował transfer do Herthy z Robertem Lewandowskim lub byłym zawodnikiem stołecznego klubu - Łukaszem Piszczkiem.



- Nie pytałem ich o opinię. Rozmawiałem za to z zawodnikami Milanu, którzy tu grali - Hakanem Calhanoglu i Ricardem Rozdriguezem. Mówili mi same pozytywne rzeczy o Bundeslidze, a teraz jestem tutaj i jestem szczęśliwy - stwierdził Piątek.



Nasz reprezentant zaznaczył, że ciągle dawał z siebie wszystko na treningach, dzięki czemu jest dobrze przygotowany do gry dla berlińczyków.



- Jestem gotowy i jestem w formie. Cały czas trenowałem z Milanem i występowałem w meczach. W moim debiucie dla Herthy dobrze się wprowadziłem. Jestem zmotywowany na sto procent - deklaruje "Il Pistolero".



Piątek ma jednak świadomość, że wciąż potrzebuje czasu, by wdrożyć się w grę drużyny i lepiej rozumieć ze swoimi partnerami.



- Jestem tu od kilku dni. Chcę poznać moich kolegów, taktykę, system gry - wszystko. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy występować w Lidze Mistrzów. Taki jest plan - zadeklarował odważnie Polak.



Czy po swoim debiucie w Bundeslidze Piątek jest w stanie porównać ligę niemiecką do Serie A?



- Trudno stwierdzić, grałem tylko 30 minut. Na boisku zauważyłem więcej miejsca dla ofensywnych piłkarzy. We Włoszech większą uwagę przywiązuje się do obrony i taktyki. Mam nadzieję, że zdobędę tu dużo bramek - odpowiedział nasz reprezentant.



Na koniec "Pio" scharakteryzował krótko swoich dwóch wielkich kolegów z szatni - Zlatana Ibrahimovicia i Roberta Lewandowskiego.



- W Milanie trenowałem ze Zlatanem tylko dwa tygodnie. W tym okresie trudno się czegoś nauczyć, bo graliśmy mecze co trzy dni. Oczywiście, to fantastyczny zawodnik. Lewandowski natomiast jest najlepszym snajperem w lidze niemieckiej i jednym z najlepszych napastników na świecie. Podczas zgrupowań reprezentacji zawsze staram się czegoś od niego nauczyć. Ciągle z nim rozmawiam - zdradził Piątek.



To właśnie w meczu ligowym z Schalke, zakończonym bezbramkowym remisem, Polak zaliczył swój debiut w barwach Herthy, pojawiając się na murawie w 63. minucie w miejscu Mariusa Wolfa.



Mecz pucharowy Schalke - Hertha rozpocznie się we wtorek o 20.45.



TB

