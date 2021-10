Bundesliga. Piątek nie pomógł, Hertha znowu pobita

10. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-10-29 20:30 | Stadion: PreZero Arena | Widzów: 8127 | Arbiter: Sven Jablonski TSG 1899 Hoffenheim Hertha Berlin 2 0 DO PRZERWY 2-0 A. Kramarić 19' S. Rudy 36'

Dla berlińczyków ekipa z Hoffenheim to wyjątkowo niewygodny rywal. Wystarczy fakt, że Hertha przegrała z tym rywalem piąty mecz z rzędu.



W zespole gości od pierwszej minuty zagrał Krzysztof Piątek. Pal Dardai, który po raz kolejny zaufał Polakowi, obchodził dzisiaj jubileusz. Na trenerskiej ławce "Zeber" zasiadał po raz 200.



Powodów do świętowania jednak nie było. Już w 19. minucie do bramki gości trafił Andrej Kramarić. Uderzył płasko po ziemi, piłka odbiła się jeszcze od jednego z obrońców Herthy i wpadła do siatki.



W 36. minucie było już 2-0. Robert Skov trafił wprawdzie w słupek, ale dobitka w wykonaniu Sebastiana Rudego była już skuteczna. Alexander Schwolow nie miał w tej sytuacji nic do powiedzenia.



Krzysztof Piątek został zmieniony w 61. minucie. Tego występu Polak nie zaliczy do udanych. Był aktywny, szarpał, ale nie zdołał oddać celnego strzału.



Na kwadrans przed końcem czerwoną kartką za faul ukarany został kapitan Herthy, Dedryck Boyata. W tym momencie stało się jasne, że drużyna ze stolicy skazana jest w tym meczu na rolę pokonanego.



Grający w przewadze gospodarze nie dali sobie zrobić krzywdy i zainkasowali trzy punkty.

2 0 TSG 1899 Hoffenheim Hertha Berlin Schwolow Zeefuik Boyata Stark Pekarík Ascacíbar Richter Mittelstädt Serdar Darida Piątek Baumann Posch Vogt Grillitsch Stiller Ufuoma Geiger Skov Rudy Bebou Kramarić SKŁADY TSG 1899 Hoffenheim Hertha Berlin Oliver Baumann Alexander Schwolow Stefan Posch 46′ 46′ Deyovaisio Zeefuik 74′ 74′ Kevin Vogt 76′ 76′ Anga Dedryck Boyata Florian Grillitsch Niklas Stark 77′ 77′ Angelo Stiller Peter Pekarik 66′ 66′ Kevin John Ufuoma Akpoguma 75′ 75′ Santiago Lionel Ascacíbar 85′ 85′ Dennis Geiger 69′ 69′ Marco Richter Robert Skov Maximilian Mittelstädt 36′ 36′ 66′ 66′ Sebastian Rudy Suat Serdar 66′ 66′ Ihlas Bebou 46′ 46′ Vladimir Darida 19′ 19′ 84′ 84′ Andrej Kramarić 61′ 61′ Krzysztof Piątek REZERWOWI Philipp Pentke Oliver Christensen 85′ 85′ Christopher Jeffrey Richards Cimo Patric Röcker Havard Nordtveit Kevin-Prince Boateng 77′ 77′ Christoph Baumgartner 69′ 69′ Jurgen Ekkelenkamp Mijat Gaćinović 78′ 78′ Lucas Simon Pierre Tousart 66′ 66′ Diadié Samassékou 61′ 61′ Ishak Belfodil 84′ 84′ Jacob Bruun Larsen 46′ 46′ Stevan Jovetić Munas Dabbur 46′ 46′ 78′ 78′ Myziane Maolida 66′ 66′ Georginio Rutter Davie Selke

STATYSTYKI TSG 1899 Hoffenheim Hertha Berlin 2 0 Posiadanie piłki 54,1% 45,9% Strzały 12 4 Strzały na bramkę 5 2 Rzuty rożne 9 4 Faule 14 9 Spalone 3 2

Zdjęcie Strzelanie w Hoffenheim rozpoczął Andrej Kramarić (nr 27). / PAP