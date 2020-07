Jak donoszą niemieckie media, Krzysztof Piątek jest jednym z kandydatów do objęcia funkcji kapitana w Hercie Berlin. Polak ma coraz wyższe notowania u trenera Bruno Labadii.

Napastnik reprezentacji Polski trafił do berlińskiego klubu na początku bieżącego roku. Nie miał udanego wejścia do Bundesligi. Dobrą formę uzyskał dopiero pod koniec rozgrywek.

Piątek często przegrywał rywalizację o miejsce w wyjściowym składzie z rutynowanym Vedadem Ibiszeviciem. Bośniacki snajper nie przedłużył jednak wygasającego wraz z końcem sezonu kontraktu. Do tej pory to on najczęściej zakładał kapitańską opaskę.

Trener Bruno Labadia dał do zrozumienia, że wybór nowego kapitana raczej nie odbędzie się drogą głosowania, lecz stanowić ma efekt przede wszystkim jego decyzji. Dziennik "Berliner Kurier" donosi, że w gronie pretendentów do zaszczytnej funkcji znalazło się sześciu zawodników. Grupę tę tworzą Niklas Stark, Dedryck Boyata, Vladimir Darida, Lucas Tousart, Rune Jarstein i Piątek.