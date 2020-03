Według trenera Bayeru Leverkusen Petera Bosza, Kai Havertz, na pewno nie będzie narzekał na brak ofert podczas najbliższego okienka transferowego. Holender zaznacza jednak, że piłkarz nie odejdzie za mniej niż 100 milinów euro.

Kai Havertz ma dopiero 20 lat, a jest to już czwarty sezon, podczas którego ma szansę pokazać się w Bundeslidze. W obecnej kampanii Niemiec wystąpił w 22 ligowych spotkaniach i udało mu się zdobyć sześć bramek oraz zaliczyć pięć asyst: - To mówi o nim bardzo dużo. Jest młody, a już ma za sobą tyle spotkań. Do tego jest bardzo inteligentny i dobrze się z nim pracuje - stwierdził Peter Bosz cytowany przez "Goal.com".



Niemcem interesować się mają Real Madryt, Juventus czy Liverpool. Holenderski trener zaznacza jednak, że klub nie odda piłkarza za mniej niż 100 milionów euro: - Ciężko będzie go utrzymać następnego lata. To będzie transfer za 100 milionów euro... co ja mówię, za więcej niż 100 milionów - dodał Bosz.



Bayer Leverkusen zajmuje piąte miejsce w tabeli i traci do liderującego Bayernu osiem punktów. Obecnie rozgrywki Bundesligi zostały zawieszone do 2 kwietnia z powodu epidemii koronawirusa.



Zdjęcie Kai Havertz / AFP

