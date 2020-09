Patrik Schick został zawodnikiem Bayeru 04 Leverkusen. Czeski napastnik podpisał pięcioletni kontrakt z "Aptekarzami", a Bayer zapłacił za niego około 26 mln euro.

Schick od lata 2018 roku był zawodnikiem AS Roma, która kupiła go aż za sumę 42 mln euro z Sampdorii Genua. W pierwszym sezonie w Rzymie zdobył jednak zaledwie pięć bramek i Roma zdecydowała się oddać go na wypożyczenie do RB Lipsk.

W Niemczech, pod wodzą Juliana Nagelsmanna, Czech przypomniał sobie jak zdobywać bramki i mimo problemów z kontuzjami, zdobył 10 bramek w sezonie ligowym, zbierając pozytywne opinie za swoje występy.

Bayer zdecydował się wykupić 24-letniego napastnika i podpisać z nim pięcioletni kontrakt. W nowym klubie Schick będzie występował z numerem 14.



Schick jest 22-krotnym reprezentantem Czech. W narodowych barwach zdobył dziewięć bramek.





Zdjęcie Patrik Schick nie został gwiazdą Romy / ANDREAS SOLARO / AFP

