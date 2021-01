Bundesliga. Pal Dardai przed arcytrudnym zadaniem

Jak informuje "Kicker" władze Herthy Berlin zatrudniając jako szkoleniowca zespołu Pala Dardai'a wpisały w jego kontrakt klauzulę, według której chcąc pozostać na stanowisku musi on w 16 pozostałych meczach sezonu zdobyć z drużyną 24 punkty.

"Stara Dama" po 18 kolejkach Bundesligi zajmuje w tabeli dopiero 14. miejsce, mając zaledwie dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Porażka w ostatnim meczu ligowym z Werderem Brema (1-4) sprawiła, że władze zdecydowały o zwolnieniu dotychczasowego szkoleniowca, Bruno Labbadii. Zastąpił go Pal Dardai - Węgier będący ikoną klubu, w którym w przeszłości występował jako piłkarz. Trenował go też w latach 2015-2019.

Szkoleniowiec stanie przed trudnym zadaniem poprawy położenia klubu Krzysztofa Piątka. Według informacji "Kickera" włodarze postawili mu bardzo trudne zadanie. Do zakończenia sezonu musi zdobyć co najmniej 24 punkty. Oznacza to, że aby zrealizować plan, musi wygrać połowę pozostałych meczów (8 z 16). W przeciwnym razie jego kontrakt nie zostanie przedłużony.



Najbliższym rywalem Herthy będzie sąsiad w tabeli, FC Koeln. Biorąc pod uwagę, że drużynę czekają jeszcze w rundzie rewanżowej wyjazdowe starcia z Bayernem Monachium, Borussią Dortmund czy Bayerem Leverkusen, cel może okazać się niezwykle trudny do realizacji.



