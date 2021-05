W meczu Schalke FC z Herthą Berlin kontuzji doznał Krzysztof Piątek. Polak skręcił kostkę i w związku z tym opuścił murawę przedwcześnie, już w 58. minucie. Pal Dardai, trener ekipy ze stolicy Niemiec, nie przebierał w słowach, komentując stan zdrowia Polaka.

- To nie wygląda dobrze, z jego kostką jest do d**y - powiedział portalowi "Sportbuzzer" szkoleniowiec, którego ekipa zwyciężyła 2-1. Komplet punktów pozwolił berlińczykom uciec znad strefy spadkowej, ale uraz Piątka wyraźnie popsuł dobry humor trenerowi.

W 26. minucie piłkę do siatki skierował również Krzysztof Piątek, ale arbiter słusznie bramki nie uznał. Polak znajdował się bezdyskusyjnie na pozycji spalonej.

W czwartek Krzysztof Piątek przejdzie szczegółowe badania

Polski napastnik w pierwszym kwadransie drugiej połowy zaczął wyraźnie utykać, czego efektem była zmiana. W czwartek Polak przejdzie szczegółowe badania.

Pierwszym podejrzeniem jest uszkodzenie aparatu więzadłowego lub stawu skokowego. Za miesiąc rozpoczną się mistrzostwa Europy, a Piątek wydawał się być pewniakiem, by znaleźć się w kadrze selekcjonera Paulo Sousy. Piątek zagrał we wszystkich trzech tegorocznych meczach eliminacyjnych do mistrzostw świata w kadrze narodowej.

