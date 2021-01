Bundesliga. Pal Dardai może zostać nowym trenerem Herthy Berlin

Pal Dardai może zostać trenerem Herthy Berlin. "Kicker" informuje, że klub Krzysztofa Piątka już dziś ma podać nazwisko nowego szkoleniowca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Hertha BSC - Werder Brema 1-4 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

W sobotę Hertha przegrała z Werderem Brema 1-4. W 18. meczach zespół ze stolicy Niemiec zgromadził 17 punktów i zajmuje dopiero 14. miejsce.

Reklama

Słabe wyniki spowodowały, że trener Bruno Labbadia i dyrektor sportowy Michael Preetz pożegnali się z klubem. Nowym dyrektorem sportowym został Arne Friedrich. Poszukiwania szkoleniowca cały czas trwają.

"Kicker" informuje, że Krzysztofa Piątka i jego kolegów obejmie Pal Dardai. Jako piłkarz Herthy Węgier rozegrał 286 meczów w Bundeslidze, co jest klubowym rekordem. Po zakończeniu kariery został w klubie i zajął trenerką.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Dla Dardaia byłby to powrót na ławkę pierwszej drużyny Herthy. Obecnie jest trenerem drużyny do lat 16, ale seniorów prowadził lutego 2015 do końca czerwca 2019 roku. Jednak, gdy w klubie pojawił się Preetz postanowił nie przedłużać kontraktu z Węgrem i zaczął on pracować z młodzieżą.

Asystentem Dardaia miałby zostać trener drużyny U23 Herthy Andreas Neuendorf. "Kicker" poinformował, że klub może ogłosić nowego szkoleniowca już dziś.

MP

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!