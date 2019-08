Paco Alcacer przebojem wdarł się do Bundesligi. Snajper Borussii Dortmund stał się rewelacją ubiegłorocznych rozgrywek za naszą zachodnią granicą, czym zapracował sobie na wykupienie z FC Barcelony przez ekipę z Zagłębia Ruhry, a także wyrównanie wielkiego rekordu niemieckiej ekstraklasy.

Jak wyliczyli statystycy Opta, Paco Alcacer to piłkarz, który najszybciej "dobił" do granicy 20 bramek w Bundeslidze. Hiszpan na osiągnięcie takich statystyk potrzebował 27 spotkań, czym wyrównał wynik dotychczasowego numeru jeden - Włocha Luki Toniego.



Alcacer pojawił się na niemieckich boiskach latem ubiegłego roku, dołączając na zespołu Borussii Dortmund w ramach rocznego wypożyczenia z FC Barcelony. Już w swoich pierwszych czterech meczach siedmiokrotnie trafiał do bramek rywali, czym wzbudził ogromne oczekiwania i nadzieje. W kolejnych spotkaniach strzeleckie popisy 25-latka nie były już tak efektowne, lecz do końca rozgrywek dołożył jeszcze 11 ligowych goli, zamykając debiutancki sezon Bundesligi z 18 trafieniami, co było bardzo dobrym rezultatem.

Kampania 2019/20 może być w wykonaniu Hiszpana jeszcze bardziej udana. Wychowanek Valencii już w meczu pierwszej kolejki z Augsburgiem skompletował dublet, co pozwoliło mu osiągnąć granicę 20 bramek w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech w 27 spotkaniu rozegranym dla Borussii.



Wcześniej potrafił tego dokonać tylko Luca Toni. Włoch zasilił w 2007 roku zespół Bayernu Monachium i także już od samego początku zaczął seryjnie zdobywać gole. Swój premierowy sezon w barwach "FC Hollywood" snajper zakończył z 24 bramkami na koncie, a jego trafienie numer 20 przypadło właśnie na 27 spotkanie. Bayern mierzył się wtedy z Eintrachtem, a wychowanek Modeny, podobnie jak Alcacer w miniony weekend, zdobył dwie bramki.

Co ciekawe, Alcacer swoje premierowe 20 bramek ustrzelił niemal dwa razy szybciej niż Robert Lewandowski, który potrzebował na to 50 spotkań w barwach Borussii Dortmund. W premierowym sezonie w Niemczech (2009/10) "Lewy" przegapił tylko jeden mecz Bundesligi. Wystąpił w aż 33 potyczkach, zdobywając osiem bramek. Trzeba jednak zauważyć, że dopiero w drugiej połowie rozgrywek Polak wywalczył sobie pewne miejsce w podstawowym składzie.

Wzrost liczby minut, pewności siebie oraz ogrania zaowocowały aż 22 trafieniami i 10 asystami Lewandowskiego w kolejnej kampanii ligowej. Idąc za przykładem Alcacera i Toniego, kapitan naszej kadry zdobył swoją dwudziestą bramkę kompletując dublet, a dokonał tego w meczu 17. kolejki sezonu 2010/11 z Freiburgiem.



Późniejsze dokonania Polaka są już nieosiągalne dla wyżej wymienionej dwójki - Lewandowski zdobył już w Bundeslidze ponad 200 goli, dokładając do nich 61 asyst.



