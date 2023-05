Bundesliga ogłasza niebywałą decyzję. Lewandowski już czeka na pierwsze starcie

Reprezentant Anglii nie zagrał w decydującej potyczce z powodu urazu. We wcześniejszych występach regularnie zachwycał jednak swoją postawą. Efekt? Miano Piłkarza Sezonu, przyznawane w głosowaniu przez kapitanów 18 drużyn, ekspertów i kibiców.

"Najstarszy nastolatek świata" gwiazdą Bundesligi. Teraz pora na starcie z Lewandowskim

Trener dortmundczyków, Edin Terzić , nazwał Bellinghama "najstarszym 19-latkiem na świecie" , uznając go graczem już teraz wybitnym.

Co ciekawe, nastolatkowi udało się to, co w ubiegłym sezonie nie dane było Robertowi Lewandowskiemu. Tytuł najlepszego gracza sezonu zgarnął wówczas Christopher Nkunku z RB Lipsk, mimo że Polak po raz siódmy sięgnął po koronę króla strzelców.