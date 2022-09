Bundesliga. Odrodzenie Bayernu! Nastolatek pogrążył "Aptekarzy"

Zobacz zapis relacji live z meczu Bayern Monachium - Bayer Leverkusen

Przerwa na mecze Ligi Narodów okazała się dla Bayernu Monachium wybawieniem. Bawarczycy mieli na koncie cztery mecze bez zwycięstwa - trzy remisy i porażkę. Na zwycięską ścieżkę wrócili w bardzo efektownym stylu, już do przerwy rozbijając nieobliczalny Bayer Leverkusen.

Reklama

Szybko okazało się, że obawy o dyspozycję obrońców tytułu tym razem są nieuzasadnione. Wynik spotkania już w trzeciej minucie otworzył Leroy Sane. Otrzymał podanie do Jamala Musiali, uderzył bez namysłu z pola karnego i było 1-0.

Kwadrans później "Die Roten" prowadzili już dwoma bramkami. Tym razem 19-letni Musiala sam wcielił się w rolę egzekutora. Nie najlepiej zachował się w tej sytuacji Lukasz Hradecky, który przepuścił strzał kierowany na bliższy słupek.

Tymczasem Musiala dał o sobie znać po raz kolejny jeszcze przed przerwą. Obsłużył podaniem Sadio Mane, a ten na szesnastym metrze miał sporo czasu, by dokładnie przymierzyć i zdobyć trzecią tego dnia bramkę dla gospodarzy.

Ekipa z Leverkusen momentami była doszczętnie stłamszona i miała poważne problemy z opuszczeniem własnej połowy. Nie znaczy to jednak, że Manuel Neuer pozostawał przez całe 45 minut bezrobotny. Moussa Diaby zmusił go do ekstremalnego wysiłku, posyłając potężne uderzenie, po którym futbolówka zmierzała tuż pod poprzeczkę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ŁKS - Zagłębie Sosnowiec 1:1. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Po zmianie stron najwięcej zamieszania w polu karnym gości generował Mane. Nie miał jednak powodów do zadowolenia. Kiedy upadł po starciu z rywalem, arbiter nie zdecydował się wskazać na 11. metr. Później trafił do siatki z akcji, ale po analizie VAR gol nie został uznany (dostrzeżono faul Matthijsa de Ligta).

Mistrzowie Niemiec nie forsowali przesadnie tempa, ale nie poprzestali na dorobku z pierwszej połowy. Wynik meczu w 84. minucie strzałem do pustej bramki ustalił Thomas Mueller, wykorzystując koszmarny błąd Hradecky'ego.

Bayer czeka na zwycięstwo nad Bayernem od 2019 roku. W tym sezonie spisuje się w Bundeslidze fatalnie. W ośmiu kolejkach zanotował ledwie jedno zwycięstwo i plasuje się tuż nad strefą spadkową.

Bayern Monachium - Bayer Leverkusen 4-0 (3-0)

Bramki: 1-0 Sane (3.), 2-0 Musiala (17.), 3-0 Mane (39.), 4-0 Mueller (84.)

Zobacz pełny raport meczowy i aktualną tabele Bundesligi

ZOBACZ TAKŻE: