Bundesliga. Niespodziewana strata punktów RB Lipsk

Sensacja w Lipsku. Drużyna RB prowadziła już 2-0 z Fortuną Duesseldorf, ale tylko zremisowała 2-2. Jedną z bramek zdobył Timo Werner, ale wciąż traci pięć goli do Roberta Lewandowskiego.

Werner strzelił już 26. bramkę w sezonie, oddając bardzo mocny strzał z 13 m w 63. minucie. Chwilę wcześniej wynik meczu pięknym uderzeniem z dystansu otworzył Kevin Kampl. Wówczas zrobiło się 2-0 dla Lipska i nikt nie wieszczył nadchodzącej sensacji.

W końcowych minutach meczu kontaktową bramkę zdobył jednak Steven Skrzybski, a w doliczonym czasie gry na 2-2 wyrównał Andre Hoffmann!



Tym samym drużyna Juliana Nagelsmanna nie wykorzystała szansy, by zbliżyć się do Borussii Dortmund, która dziś przegrała 0-2 z FSV Mainz i wciąż ma do niej trzy punkty straty.



Z kolei Fortuna ma tylko punkt przewagi nad przedostatnim w tabeli Werderem Brema. Drużyna z Duesseldorfa zajmuje obecnie miejsce zagrożone barażem o utrzymanie.

Cały mecz na ławce rezerwowych Fortuny spędził Dawid Kownacki.



Bundesliga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy





32. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-06-17 20:30 | Stadion: Red Bull Arena | Arbiter: M. Gräfe RB Lipsk Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 2 2 DO PRZERWY 0-0 K. Kampl 60' T. Werner 63' S. Skrzybski 87' A. Hoffmann 90'

2 2 RB Lipsk Fortuna Düsseldorf Kastenmeier Ayhan Bodzek Hoffmann Jørgensen Suttner Berisha Morales Zimmer Hennings Skrzybski Gulacsi Angeliño Halstenberg Klostermann Nkunku Adams Kampl Laimer Olmo Sabitzer Werner SKŁADY RB Lipsk Fortuna Düsseldorf Peter Gulacsi Florian Kastenmeier 90′ 90′ José Ángel Esmoris Tasende Kaan Ayhan Marcel Halstenberg 75′ 75′ Adam Bodzek Lukas Klostermann 90′ 90′ Andre Hoffmann 46′ 46′ Christopher Nkunku Mathias Jorgensen Tyler Adams Markus Suttner 60′ 60′ Kevin Kampl 66′ 66′ Valon Berisha 46′ 46′ Konrad Laimer 82′ 82′ Alfredo Morales 63′ 63′ Daniel Olmo Carvajal 66′ 66′ Jean Zimmer 81′ 81′ Marcel Sabitzer 66′ 66′ Rouwen Hennings 63′ 63′ 76′ 76′ Timo Werner 87′ 87′ Steven Skrzybski REZERWOWI Yvon Landry Mvogo Raphael Wolf Ibrahima Konaté Robin Bormuth Nordi Mukiele Mulere Kelvin Ofori Willi Orban 66′ 66′ Marcel Sobottka 46′ 46′ Dayotchanculle Upamecano 82′ 82′ Kevin Stöger 63′ 63′ Emil Forsberg 75′ 75′ Erik Thommy 81′ 81′ Amadou Haidara 66′ 66′ Matthias Zimmermann 76′ 76′ Ademola Lookman 66′ 66′ Kenan Karaman 46′ 46′ Patrik Schick Dawid Kownacki

STATYSTYKI RB Lipsk Fortuna Düsseldorf 2 2 Posiadanie piłki 66% 34% Strzały 11 10 Strzały na bramkę 5 2 Rzuty rożne 5 2 Faule 6 6 Spalone 4 3