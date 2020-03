Niemieckie media znów czołówki serwisów informacyjnym poświęcają Dietmarowi Hoppowi. Tym razem właściciel TSG 1899 Hoffenheim nie występuje jednak w roli ofiary, lecz jako kandydat na... niemal zbawcę świata. Jako pierwszy może się bowiem przyczynić do wynalezienia szczepionki na COVID-19.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. TSG Hoffenheim - Bayern Monachium 0-6 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Jeśli ktoś Hoppa nie znał, to tylko do przełomu lutego i marca tego roku. Wtedy właśnie jego twarz stała się rozpoznawalna w całych Niemczech i w wielu innych krajach, w których Bundesliga cieszy się przynajmniej umiarkowaną popularnością. Wszystko za sprawą skandalicznego zachowania kibiców, którzy pod adresem 79-letniego działacza publicznie kierowali z trybun najbardziej rażące wulgaryzmy.

Reklama

Z tego względu doszło do dwukrotnego przerwania meczu Hoffenheim - Bayern Monachium. A gdy spotkanie wznowiono, piłkarze obu zespołów tylko pozorowali grę. Telewizyjne obrazki z tego wydarzenia obiegły wszystkie kontynenty.

Któż mógł wtedy przypuszczać, że lada moment Hopp ponownie znajdzie się na ustach wszystkich? Tym razem jednak nikt nie waży się nazywać go sku...., jak miało to miejsce przed raptem dwoma tygodniami. Miliarder, który przez ostatnie dwie dekady wpakował w klubik z Hoffenheim setki milionów euro, może bowiem przyczynić się do opracowania skutecznej szczepionki na szalejącego po świecie koronawirusa - wywołującego chorobę COVID-19.

Zdjęcie Dietmar Hopp na trybunie VIP-owskiej / Newspix

Hopp od jakiego czasu inwestuje również w przemysł farmaceutyczny. Jest obecnie właścicielem 80 proc. akcji firmy CureVac, która prowadzi bardzo intensywne starania nad stworzeniem skutecznego antidotum. Prace są na tyle zaawansowane, że - wedle najnowszych prognoz - szczepionki można się spodziewać już najbliższego lata. Wcześniej mówiono o roku 2021.

Co ciekawe - jak donosi telewizja ARD - wykupieniem niemieckiego koncernu żywotnie zainteresowany jest prezydent USA, Donald Trump. Ma to być element jego gry politycznej obliczony na reelekcję. Główny lokator Białego Domu jest gotów wyłożyć na ten cel miliard dolarów.

Amerykański przywódca spotkał się jednak ze zdecydowanym sprzeciwem Hoppa, który nie zamierza sprzedawać firmy. Zyskał w ten sposób ogromne uznanie niemieckiego społeczeństwa. Można w ciemno założyć, że wśród patrzących dzisiaj na niego jak na wybawcę, są również kibice Bundesligi. Ci sami, którzy jeszcze niedawno niemiłosiernie deptali jego godność...

UKi

Bundesliga - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz