Thomas Mueller podpisał nowy kontrakt z Bayernem Monachium. Nowa umowa obowiązywać będzie do połowy 2023 roku. To dobra wiadomość dla kapitana reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego.

Mueller to dla Bawarczyków postać szczególna. Zawodnikiem Bayernu został w wieku 10 lat. Członkiem pierwszego zespołu jest od 2009 roku.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z porozumienia z Thomasem w sprawie dalszej współpracy - mówi Hasan Salihamidżić, dyrektor sportowy monachijskiego klubu. - To dla nas wyjątkowy piłkarz. Jest ikoną klubu, nasi fani bardzo go szanują. Wiele osiągnął dzięki Bayernowi. Wiemy, ile mu zawdzięczamy. On natomiast zdaje sobie sprawę, jak wiele gwarantuje mu nasz klub

W tym sezonie Mueller rozegrał w barwach Bayernu 25 ligowych spotkań. Zdobył sześć bramek i zaliczył aż 16 asyst. Tylko dla formalności przypomnijmy, że najczęściej z jego podań korzysta niezawodnie Robert Lewandowski.

30-letni pomocnik to kolejna postać, która w ostatnich dniach prolongowała kontrakt z Bayernem do 2023 roku. W ubiegłym tygodniu to samo uczynił trener Hans-Dieter Flick.

