Już niebawem Robert Lewandowski może pobierać w Bayernie Monachium lekcje od trenera z polskimi korzeniami! Do sztabu mistrza Niemiec może bowiem dołączyć Miroslav Klose, co potwierdził sam Hansi Flick.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern pokazał, jak trenuje podczas pandemii koronawirusa. Wideo © 2020 Associated Press

Klose przygotowuje się obecnie do 11-miesięcznego kursu organizowanego przez Niemiecką Federację Piłkarską (DFB), który daje najwyższe możliwe uprawnienia trenerskie w Niemczech. Już teraz najskuteczniejszy piłkarz w historii mistrzostw świata spełnia się w roli trenera, prowadząc zespół Bayernu do lat 17. Niebawem jednak może zostać przesunięty do sztabu pierwszej drużyny.



- Oczywiście, rozmawiałem z Miro na ten temat. Jest lojalny i miły i były sporym atutem dla naszego sztabu szkoleniowego - zdradził Flick podczas telekonferencji prasowej, zaznaczając przy tym, że prowadzi rozmowy także z innymi osobami.



Szkoleniowiec "Die Roten" odniósł się także do ewentualnej zmiany ustawienia na system z dwójką napastników.



- Zdecydowanie jest to dla nas pewna opcja. Powinniśmy bardziej elastycznie reagować na zmiany dokonywane przez naszych przeciwników i dlatego musimy mieć możliwość gry dwoma napastnikami - stwierdził Flick.



Może to oznaczać, że latem Bayern postara się sprowadzić partnera dla Roberta Lewandowskiego. Ma nim zostać snajper RB Lipsk Timo Werner, który zdaniem części mediów jest teraz priorytetem transferowym mistrza Niemiec. Sporo mówi się także o tym, że do Bayernu może trafić Leroy Sane. Bawarczycy starają się o pozyskanie skrzydłowego już od dłuższego czasu.



TB



Obecna tabela Bundesligi - sprawdź