Najbliższego lata z Bayernem Monachium pożegna się najprawdopodobniej Miroslav Klose, asystent trenera Hansiego Flicka. To kolejna postać sztabu szkoleniowego, która nie wiąże swojej przyszłości z Allianz Areną.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. VfL Wolfsburg - Bayern Monachium 2-3. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Klose ma ważny kontrakt do końca bieżącego półrocza. Do tej pory nikt nie podjął z nim rozmów na temat prolongaty umowy. Jak informuje "Bild", wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu trwających rozgrywek odejdzie z bawarskiej ekipy.

Reklama

Najlepszy strzelec w historii mundialu został bliskim współpracownikiem Flicka niemal dokładnie przed rokiem. Wcześniej przez dwa lata prowadził zespoły młodzieżowe Bayernu.

- Znamy się z Hansim bardzo dobrze od czasu naszej współpracy w drużynie narodowej i ufamy sobie zarówno pod względem zawodowym, jak i osobistym. Dla mnie to kolejny krok w karierze trenerskiej - mówił wówczas Klose.

Miroslav Klose ma zatarg z Hasanem Salihamidżiciem

Od tamtej pory nic się nie zmieniło w ich wzajemnych relacjach. Sęk w tym, że Klose - podobnie jak Flick - nie potrafi znaleźć wspólnego języka z dyrektorem sportowym "Die Roten", Hasanem Salihamidżiciem.

Jak donosi "Bild", to efekt zatargu z niedalekiej przeszłości. Jako trener juniorów Klose sadzał na ławce rezerwowych syna Salihamidżicia. Miał do tego pełne prawo, ale - jak się wydaje - dyrektor nigdy mu tego nie zapomniał.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Flick zapowiedział swoje pożegnanie z Bayernem kilkadziesiąt godzin temu. Latem najprawdopodobniej obejmie stanowisko selekcjonera reprezentacji Niemiec. W latach 2006-14 pełnił w Die Mannschaft funkcję asystenta Joachima Loewa.

UKi

Bundesliga - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz