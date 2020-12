Jak poinformowali dziennikarze "Bilda", Lucien Favre nie jest już trenerem Borussii Dortmund. To pokłosie sobotniej porażki ekipy z VfB Stuttgart (1-5) i faktu, że BVB w tabeli Bundesligi zajmuje dopiero piąte miejsce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puste trybuny przed meczem Wisła Kraków - Legia Warszawa. Wideo INTERIA.TV

"To była katastrofa. Było źle. Popełniliśmy zbyt wiele dużych błędów. Trudno to wyjaśnić. Stuttgart grał dobrze, ale my byliśmy bardzo, bardzo słabi. Tak nie może być" - mówił po tej porażce szwajcarski szkoleniowiec, który w listopadzie skończył 63 lata.

Reklama

Favre został trenerem BVB w połowie 2018 roku. Jego kontrakt miał obowiązywać do końca obecnego sezonu. Jego obowiązki ma przejąć tymczasowo asystent Edin Terzic.

Piłkarzem klubu z Dortmundu jest Łukasz Piszczek, który w sobotnim meczu był rezerwowym.

Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl Kliknij!