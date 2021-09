O porozumieniu Leona Goretzki z mistrzem Niemiec donosi "Kicker". Zdaniem magazynu długie negocjacje klubu z zawodnikiem, którego dotychczasowy kontrakt wygasa z końcem tego sezonu, zakończyły się sukcesem. Strony niebawem złożą podpisy na umowie, która obowiązywać ma przez kolejne cztery lata.



Bayern nie wydał jeszcze oficjalnego komunikatu w tej sprawie. W ubiegłym miesiącu Hasan Salihamidżić, dyrektor sportowy "Die Roten", zapewniał jednak, że "rozmowy idą w dobrym kierunku".

Leon Goretzka nie opuści Bundesligi

Na fiasko pertraktacji Goretzki z pracodawcą liczyli szefowie Realu Madryt i Manchesteru United. Oba kluby zwietrzyły szansę pozyskania klasowego zawodnika za darmo. I wydaje się, że nie był to scenariusz nierealny. Tak stało się tego lata z Davidem Alabą, który po wygaśnięciu kontraktu w Monachium przeszedł na zasadzie wolnego transferu do "Królewskich".



Goretzka jest piłkarzem Bayernu od 2018 roku. W tym czasie rozegrał dla bawarskiej ekipy 117 meczów, zdobył 25 bramek i zaliczył 26 asyst. Z ekipą z Allianz Arena trzykrotnie świętował mistrzostwo kraju. Na koncie ma również dwa Puchary Niemiec oraz triumf w Champions League.



W zespole Juliana Nagelsmanna pozostaje obecnie dwóch zawodników, których umowy tracą ważność po sezonie 2021/22. To Corentin Tolisso i Niklas Suele.



UKi



