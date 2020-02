W Niemczech trwa szaleństwo wokół norweskiego napastnika Borussii Dortmund Erlinga Haalanda. Media porównują go do Roberta Lewandowskiego i Gabończyka Pierre-Emericka Aubameyanga. - To mieszanka tych dwóch piłkarzy - skomentował obrońca Unionu Berlin Neven Subotic.

Sprowadzony w styczniu do Borussii Dortmund 19-letni Norweg rozegrał trzy mecze w BVB i chociaż nigdy nie przebywał na murawie przez 90 minut (w dwóch pierwszych wchodził z ławki), to ma już na koncie siedem bramek. W sobotę dwukrotnie trafił do siatki, a boisko opuścił w 77. minucie. Został pierwszym piłkarzem w historii Bundesligi, który w swoich trzech pierwszych występach strzelił siedem goli. A Borussia pokonała Union Berlin 5-0.

Gdy w sobotę Haaland opuszczał murawę, stadion huczał. Kibice już go kochają i żegnali go owacją na stojąco.

Gazeta "Bild" pisze o nim: "Siła natury z Norwegii". A dyrektor sportowy Michael Zorc tylko odetchnął z ulgą, że inwestycja 20 mln euro niemal od razu się zwraca.

- Nie mógłbym sobie lepiej tego wszystkie wyobrazić. Erling to bardzo specjalna, nietypowa kombinacja wytrzymałości, wykwintnej techniki i ogromnej szybkości - opisał Norwega.

On sam pozostaje jednak skromny i raczej stroni od dziennikarzy.

- Nie jestem jeszcze w stu procentach ukształtowanym piłkarzem. Muszę jeszcze dużo pracować - powiedział, a na prośbę o komentarz swoich ostatnich wyczynów, uśmiechnął się i stwierdził: - To przecież tylko siedem bramek. Nie jestem zaskoczony.

Zdjęcie Erling Haaland celebrujący po meczu Borussii / AFP

Niemieckie media rozpływają się na temat Haalanda, ale wielu zwraca uwagę także na Jadona Sancho. W ataku dwaj 19-latkowie tworzą duet marzeń, mimo że Sancho jest bardziej skrzydłowym. Również on trafił w ostatnich trzech meczach Borussii i ustanowił rekord Bundesligi - został najmłodszym z zawodników, którzy w Bundeslidze strzelili co najmniej 25 goli. Jeśli weźmie się jeszcze pod uwagę, że na koncie ma 13 asyst, podziw jeszcze bardziej rośnie.

- On ma ogromny potencjał i może być jeszcze lepszy. Już w tej chwili jest jednak fantastyczny - powiedział trener BVB Lucien Favre.

Po raz pierwszy od siedmiu lat BVB, w której barwach gra też Łukasz Piszczek, rozpoczęła rundę rewanżową od trzech zwycięstw.

- Mam nadzieję, że to wszystko tylko dodało nam skrzydeł, ale wiemy też, że czekają nas teraz starcia ze znacznie wyżej notowanymi rywalami - ostrzega kapitan Marco Reus.