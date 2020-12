Bayer Leverkusen podejmie Bayern Monachium w meczu na szczycie 13. kolejki Bundesligi. Drużyna, która wygra, spędzi święta w fotelu lidera. Po dwunastu spotkaniach "Aptekarze" są lepsi o jeden punkt. Transmisja dziś o 18.30 w Eleven Sports 1.

To będzie też pierwsze spotkanie Roberta Lewandowskiego, po tym jak w czwartek wygrał plebiscyt FIFA na najlepszego piłkarza ostatniego roku. Takie wyróżnienie powinno go dodatkowo zmotywować. Polski napastnik Bayernu ma na koncie już 251 goli w Bundeslidze i goni drugiego w klasyfikacji wszech czasów Klausa Fischera - 268.

Zwycięstwo Bawarczyków da im nie tylko pierwsze miejsce w tabeli, ale będzie też ukoronowaniem najlepszego roku w historii klubu. Od stycznia Bayern przegrał tylko jedno spotkanie o punkty. Wygrał 46. Takimi wynikami ekipa z Monachium jeszcze nigdy nie mogła się pochwalić.



Zadanie w sobotę będą mieli jednak niełatwe. Bayer jest jedynym zespołem w Bundeslidze, który w tym sezonie nie poniósł jeszcze porażki. To też nie jest ulubiony przeciwnik Lewandowskiego. Przeciwko żadnemu innemu klubowi w niemieckiej ekstraklasie, kapitan polskiej reprezentacji nie trafiał tak rzadko. Odkąd w zespole jest "Lewy", obie drużyny zmierzyły się w Bundeslidze 17 razy, kapitanowi polskiej kadry udało się trafić tylko w czterech meczach - w każdym po jednym golu.

Polak z dorobkiem 15 bramek jest liderem klasyfikacji strzelców niemieckiej Bundesligi. I na razie nie widać, by ktokolwiek mógł mu zagrozić. Drugi jest kontuzjowany obecnie norweski napastnik Borussii Dortmund Erling Haaland - 10.



Bardziej od linii ofensywnej martwi trenera Hansiego Flicka obrona. W 12 meczach Bayern stracił 18 goli, a w całych poprzednich rozgrywkach 32 w 34 spotkaniach. I to właśnie będą chcieli wykorzystać piłkarze Bayeru. Przemawiają za nimi też statystyki. Od 2010 roku "Aptekarze" przegrali tylko trzy z jedenastu spotkań u siebie z Bawarczykami. Teraz sytuacja jest nieco inna, bo nie pomogą im kibice.



Na remis w tym meczu liczy... RB Lipsk. Taki wynik spotkania na szczycie i ich wygrana z FC Koeln da im bowiem pierwsze miejsce w tabeli. Obecnie Lipsk ma tyle samo punktów co drugi Bayern i jeden mniej od Bayeru. Wydaje się, że zwycięstwo ze słabo dysponowanymi ostatnio piłkarzami z Kolonii jest tylko formalnością.

RB Lipsk może pochwalić się najlepszą obroną w Bundeslidze. Dotychczas stracili jedynie dziewięć bramek, czyli połowę mniej niż chociażby Bayern.



Piłkarze VfL Wolfsburg z Bartoszem Białkiem w składzie ponieśli w środę pierwszą porażkę w sezonie i spadli z czwartej na piątą pozycję. W niedzielę czeka ich starcie z siódmym VfB Stuttgart, którego piłkarzem jest Marcin Kamiński.



FC Ausgburg bramkarza Rafała Gikiewicza i obrońcy Roberta Gumnego zmierzy się z Eintrachtem Frankfurt. A napastnik Herthy Berlin Krzysztof Piątek spróbuje strzelić swojego czwartego gola w sezonie w meczu z Freiburgiem.



Duże nadzieje mają znowu kibice Schalke Gelsenkirchen. Władze klubu postanowiły na ten ostatni mecz w Bundeslidze w tym roku zmienić trenera. Manuela Bauma zastąpił dobrze im znany Holender Huub Stevens. Cel jest jeden - wygrana w sobotnim spotkaniu z Arminią Bielefeld.



Schalke znajduje się bowiem w bardzo trudnej sytuacji. W środę po porażce u siebie z Freiburgiem 0-2 licznik kolejnych meczów bez zwycięstwa wskazuje już 28 i jest coraz bliżej do negatywnego rekordu Tasmanii Berlin, która w sezonie 1965/66 nie wygrała 31 spotkań z rzędu. Ekipa z Zagłębia Ruhry nie wygrała w Bundeslidze od... 17 stycznia, zamyka tabelę z dorobkiem zaledwie czterech punktów.



W historii Bundesligi po 12 kolejkach tylko osiem zespołów miało tak mało punktów. Jednej drużynie - Hamburgerowi SV udało się uniknąć wówczas spadku. Było to w sezonie 2016/17.



To będzie ostatnia runda w tym roku. Ale piłkarze długo nie odpoczną. Do pracy wrócą już 2 stycznia, bo Bundesliga z powodu pandemii później rozpoczęła rozgrywki, a ze względu na przyszłoroczne mistrzostwa Europy musi je skończyć do 22 maja. A i tak w tej krótkiej przerwie władze ligi zaplanowały dla wszystkich dwa obowiązkowe testy na obecność koronawirusa.

Zdjęcie Robert Lewandowski w meczu z VfL Wolfsburg / PAP/EPA

