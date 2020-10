Piłkarz Herthy Berlin Matteo Guendouzi uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Piłkarz będzie w izolacji przez 10 dni.

Hertha poinformowała w komunikacie, że po powrocie z zgrupowania kadry Francji do lat 21 Matteo Guendouzi przeszedł test na koronawirusa. Dał on wynik pozytywny i piłkarza od razu skierowano na kwarantannę.



Guendouzi uczestniczył w meczach eliminacyjnych do młodzieżowych mistrzostw Europy. 8 października Francuzi pokonali Liechtenstein 5-0, a cztery dni później pokonali 1-0 Słowację.



Po powrocie do klubu Guendouzi nie miał kontaktu z innymi zawodnikami, ani nikim ze sztabu. Natychmiast, po otrzymaniu wyniku testu został skierowany na 10-dniową kwarantannę.



Piłkarzem Herthy jest też Krzysztof Piątek. Piłkarz w najbliższym czasie dopiero pojawi się w Berlinie, po zgrupowaniu reprezentacji Polski.



MP