Mario Goetze odejdzie Borussii Dortmund po zakończeniu obecnego sezonu, kiedy wygaśnie jego umowa, potwierdził niemiecki klub.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dzień już nie wiem który". Partnerka Mario Goetzego skarży się na nudę. Wideo INTERIA.TV

"Nasze drogi się rozchodzą w lecie. To była wspólna decyzja. Mario to wspaniały człowiek" - powiedział Michael Zorc, dyrektor sportowy BVB.

Reklama

Prawie 28-letni (urodziny 3 czerwca) Goetze z Dortmundem związany jest od 2001 roku z trzyletnią przerwą na grę w Bayernie Monachium. Ofensywny napastnik w Borussii dwa razy wywalczył mistrzostwo Niemiec, dwa razy krajowy puchar i w poprzednim sezonie zdobył Superpuchar Niemiec.



W obecnych rozgrywkach rozegrał 20 meczów we wszystkich rozgrywkach, ale spędził na murawie tyko 599 minut, strzelając trzy gole i notując asystę.



Zawodnik do pierwszego zespołu BVB wskoczył za czasów Juergena Kloppa. Świetny okres zaprocentował transferem do Bayernu, a w 2014 roku, z reprezentacją Niemiec, wywalczył mistrzostwo świata, strzelając jedynego gola w dogrywce finału z Argentyną.



Potem kariera Goetzego wyhamowała. Piłkarz miał odrodzić się w Dortmundzie, do którego wrócił w 2016 roku, ale nic z tego nie wyszło.

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Bundesligi