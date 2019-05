Kolejny reprezentant Niemiec w północnym Londynie? Według doniesień niemieckich mediów, Mario Goetze jeszcze tego lata może przenieść się z Borussii Dortmund do Arsenalu.

Siedem bramek i siedem asyst - tak przedstawia się bilans Goetzego w ostatnim sezonie Bundesligi. Ofensywny pomocnik, który na początku czerwca skończy 27 lat, był ważną postacią drużyny Luciena Favre'a, która do ostatniej kolejki walczyła z Bayernem Monachium o mistrzostwo Niemiec. Szwajcar często wystawiał Niemca w ataku - o miejsce w jedenastce rywalizował z Hiszpanem Paco Alcacerem.

Udany sezon niekoniecznie może jednak pomóc zatrzymać Goetzego w klubie. Jak donosi "Bild", sprowadzeniem Niemca jest zainteresowany Arsenal. Piąty zespół ostatniego sezonu Premier League chce wykorzystać to, że kontrakt Goetzego w Dortmundzie wygasa za rok. To może być więc ostatni moment, by BVB zarobiła na sprzedaży piłkarza. Nie wiadomo bowiem, czy podpisze nową umowę - wtedy prawdopodobnie musiałby liczyć się z obniżką zarobków. W Anglii czekałaby zaś na niego podwyżka.



Gdyby mistrz świata z 2014 r. przeniósł się do północnego Londynu, powiększyłby tam kolonię z Dortmundu. W Arsenalu grają już trzej inni byli piłkarze BVB: Henrik Mchitarjan, Sokratis Papasthatopoulos i Pierre-Emerick Aubameyang. W londyńskiej drużynie występuje też już trójka Niemców - Shkodran Mustafi, Bernd Leno i Mesut Oezil.

Zanim jednak Goetze dołączy do rodaków, zapewne weźmie pod uwagę przyszłość Arsenalu. BVB jest pewna gry w najbliższej edycji Ligi Mistrzów, londyńczycy wystąpią w niej, jeśli w środę wieczorem w finale Ligi Europy pokonają Chelsea.



Goetze trafił do szkółki Borussii jako dziewięciolatek. Był ważnym piłkarzem drużyny prowadzonej przez Juergena Kloppa, z którą w 2011 i 2012 r. zdobył tytuły mistrza Niemiec. W 2013 r. za 37 milionów euro przeniósł się do Bayernu. Tam nie szło mu jednak najlepiej i trzy lata temu za 22 mln euro wrócił do Dortmundu. W Borussii zmagał się z poważną chorobą związaną z zaburzeniami metabolicznymi, ale zdołał wrócić do wysokiej formy. Strzelił 17 goli w 63 meczach reprezentacji Niemiec. Obecnie serwis transfermarkt.de wycenia go na 18 mln euro.



Zdjęcie Mario Goetze już raz opuścił Dortmund / MAJA HITIJ / Getty Images

