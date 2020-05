Bundesliga. Marco Reus nie zagra w meczu z Bayernem

Bardzo kiepskie wieści dla fanów Borussii Dortmund. Kapitan drużyny Marco Reus z pewnością nie zagra przeciwko Bayernowi Monachium, a uraz może wykluczyć go z gry nawet do końca sezonu.

Reus w połowie lutego nabawił się kontuzji przywodziciela i pierwotnie miał pauzować około miesiąca. W marcu sezon został przerwany i wznowiony dopiero po upływie kolejnych miesięcy, ale ofensywny pomocnik Borussii wciąż nie jest gotowy do gry.



Co grosza, niemieckie media twierdzą, że 30-latek może nie zdążyć wyleczyć się nawet przed końcem sezonu. Z pewnością nie zagra w dwóch najbliższych spotkaniach, dla dortmundczyków bardzo ważnych w kontekście walki o mistrzostwo - w sobotnim starciu z VfL Wolfsburg oraz wtorkowym meczu z Bayernem Monachium.

Reus od wielu sezonów trapiony jest przez kontuzje i choć w zdrowiu należy do najlepszych zawodników Bundesligi, to urazy nie pozwalają mu w pełni wykorzystać swojego potencjału.



Tylko w tym sezonie reprezentant Niemiec z powodu kontuzji opuścił już 11 spotkań, w poprzednim - było to "tylko" sześć spotkań, natomiast w sezonach 2017/18 i 2016/17 było to odpowiednio 33 oraz 26 spotkań.

W ostatnim meczu Borussii z Schalke (wygranym 4-0) urazy wyeliminowały z gry także Emre Cana, Axela Witsela, Nico Schulza oraz Dana-Axela Zagadou. Bayern także zmaga się z problemami zdrowotnymi - do końca sezonu mogą nie zagrać Niklas Suele, Corentin Tolisso oraz Philippe Coutinho.

Borussia po 26. kolejkach Bundesligi traci cztery punkty do prowadzącego Bayernu. Początek "Der Klassikera" we wtorek 26 maja o godzinie 18.30.

Zdjęcie Marco Reus / AFP

WG