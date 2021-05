Po pięciu latach Marcin Kamiński odejdzie wraz z końcem sezonu z ekipy VfB Stuttgart. Kontrakt polskiego obrońcy nie zostanie przedłużony, o czym poinformował na konferencji prasowej trener Pellegrino Matarazzo.

Kamiński trafił do Stuttgartu w 2016 roku z Lecha Poznań. W swoich dwóch pierwszych sezonach mógł liczyć na regularne występy. Później trafił na roczne wypożyczenie do Fortuny Duesseldorf, a na początku kampanii 2019/20 zerwał więzadła krzyżowe w kolanie.



Po kontuzji w końcówce sezonu wrócił do gry i mógł świętować awans do Bundesligi. W tej jednak nie mógł liczyć na grę i w obecnym sezonie wystąpił w zaledwie czterech spotkaniach.





Stuttgart nie przedłuży kontraktu z Kamińskim

Ostatnio Polak przebywał na kwarantannie. Ma być jednak brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej, choć nie oznacza to, że wybiegnie na boisko. Poinformował o tym trener Materazzo, który zaznaczył przy tym, że kontrakt Kamińskiego nie zostanie przedłużony.



- Nigdy w swojej karierze nie doświadczyłem tak profesjonalnego zachowania. Jego rola sportowa była ograniczona i nastąpiły pewne komplikacje, ale radził z tym sobie - tak postawę Kamińskiego podsumował trener.



Ze Stuttgartu odejdą także Gonzalo Castro oraz Nicolas Gonzalez.



