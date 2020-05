Niemieckie kluby nie podawały do publicznej wiadomości nazwisk zakażonych piłkarzy, ale tamtejsze media ustaliły, że jednym z nich był pomocnik RB Lipsk Marcel Sabitzer. Austriak w niedzielę wrócił do wyjściowego składu i zdobył bramkę oraz zaliczył asystę przeciwko FSV Mainz (5-0).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. FSV Mainz - RB Lipsk 0-5 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Początkowo kluby piłkarskie informowały, którzy piłkarze zakażeni zostali koronawirusem. W ten sposób dowiedzieliśmy się m.in. o chorobie Bartosza Bereszyńskiego, Paulo Dybali, czy Blaise'a Matuidiego. Z biegiem czasu krajowe federacje prosiły jednak drużyny o ukrywanie nazwisk piłkarzy.

Dlatego też niemieckie kluby ujawniały jedynie liczbę pozytywnych wyników testów. Ta nie była duża, ale u kilku piłkarzy zdiagnozowano obecność wirusa.



Z ustaleń "Bilda" wynika, że jednym z tych zawodników był austriacki piłkarz RB Lipsk - Marcel Sabitzer. Polscy kibice mogą pamiętać 26-latka zwłaszcza z meczów eliminacji do Euro 2020, kiedy to "Biało-Czerwoni" mierzyli się z Austrią.



Po zdiagnozowaniu koronawirusa Sabitzer musiał przejść dwutygodniową kwarantannę, dlatego też nie przygotowywał się do wznowienia rozgrywek z drużyną. W pierwszym meczu z SC Freiburg pojawił się na boisku jedynie na 21 minut, choć wcześniej tylko jedno spotkanie rozpoczął na ławce rezerwowych.