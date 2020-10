Defensywny pomocnik Marc Roca przeniósł się z hiszpańskiego Espanyolu do Bayernu Monachium - poinformowała ekipa mistrza Niemiec. 23-latek podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2025 roku.

Roca mógł trafić do Bayernu już przed rokiem. Wtedy jednak Bawarczycy nie zdołali porozumieć się z Espanyolem w sprawie kwoty odstępnego. Tym razem negocjacje zakończyły się pomyślnie.

- Jestem bardzo szczęśliwy. Marzenie się spełniło. Moim zdaniem Bayern to najlepszy klub na świecie. Ma bogatą tradycję. Bardzo się cieszę, że mogę reprezentować barwy tej wspaniałej ekipy - mówi Roca w rozmowie z oficjalną stroną internetową mistrza Niemiec.



23-latek ma zostać bezpośrednim następcą Thiaga Alcantary, który latem trafił do Liverpoolu. Nowy nabytek "The Reds" przeszedł do Bayernu w 2013 roku z innego klubu ze stolicy Katalonii - FC Barcelona.

Roca rozegrał dla Espanyolu 121 meczów, w których strzelił trzy gole. Latem 2019 roku zdobył tytuł mistrza Europy z reprezentacją Hiszpanii U21. W Bayernie będzie nosił koszulkę z numerem 22.

