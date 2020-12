- Trenujemy codziennie i cały czas sprawdzamy się w pojedynkach. Jest gorąco… – powiedział o Robercie Lewandowskim Manuel Neuer. Bramkarz Bayernu Monachium udzielił obszernego wywiadu dla dziennika "L'Equipe", w którym nie mogło zabraknąć wypowiedzi o napastniku reprezentacji Polski.

- "Lewy" jest unikalny. Może strzelać gola każdą częścią swojego ciała. Nie ma słabego punktu w wykańczaniu akcji. Może strzelać lewą, prawą nogą, z dystansu, głową. Jest tak kompletny, że obrońcy i bramkarze zawsze mają trudności z właściwą reakcją - oceniał swojego kolegę z drużyny 34-letni bramkarz.

Chodzi o to, żeby napastnik widział mnie, a nie bramkę

Na pytanie, czy nie miałby ochoty sprawdzić się przeciw niemu, odpowiedział, że jednak nie. - Trenujemy codziennie i cały czas sprawdzamy się w pojedynkach. Jest gorąco, bo każdy z nas jest maksymalnie skoncentrowany. W ten sposób rozwijamy się. Cieszę się, że jestem z nim w drużynie i nie muszę co tydzień z nim rywalizować - powiedział Neuer.

Mistrz świata z 2014 roku mówił też o tym jakby zachował się - z czysto bramkarskiego punktu widzenia - gdyby w meczu czekał go pojedynek z kimś takim jak Robert Lewandowski albo z napastnikiem Borussii Dortmund Erlingiem Haalandem.



- Wiem do czego są zdolni "Lewy" i Haaland. Ale zawsze wcześniej poznaję umiejętności przeciwnika, tuż przed meczem analizuję grę graczy rywala. Chodzi o pięciu albo sześciu zawodników i ich akcje ofensywne, zagrania ze stałych fragmentów gry. Pewne sytuacje zostają mi w głowie. Ale tacy napastnicy (jak Lewandowski i Haaland - przyp. ok) mają to do sobie, że potrafią stworzyć coś nieprzewidywalnego. Wtedy próbuję jak najbardziej skrócić kąt, tak żeby stworzyć napastnikowi problemy. Chodzi o to, żeby nie widział bramki, ale widział mnie. Od tej pory wszystko zależy od zachowania mojego albo napastnika - zdradził kulisy swojego warsztatu niemiecki bramkarz.

Bramkarz musi być kreatywny

Neuer sporo mówił też o roli współczesnego bramkarza. Jego zdaniem taktyka zobowiązuje piłkarzy na tej pozycji, żeby jak najczęściej włączać się do akcji ofensywnych. - Zawsze zadaniem bramkarza będzie obrona strzałów, moim także. Ale musimy wniesienie czegoś więcej do gry ze strony bramkarza stwarza ogromną przewagę dla takiej drużyny. Bramkarz również musi być kreatywny - opowiadał Neuer.

Ale bramkarz ma też inne zadania. - Według mnie muszę swojemu zespołowi dać pewność siebie. Bramkarz jest wsparciem dla drużyny. To także znaczy to, że muszę oszczędzić kolegom zbędnych przebieżek i wysiłku dzięki temu drużyna zachowa więcej sił, by atakować - analizował Neuer.

34-letni Neuer zdobył z Bayernem Monachium 22 trofea, jest też mistrzem świata z 2014 roku. Czy myśli już o zakończeniu kariery, czy raczej będzie bronił tak długo jak 42-letni Gianluigi Buffon? - Będę bronił dopóki to mi będzie sprawiać przyjemność, a koledzy nie przestaną mówić: "Hej, ty jesteś dla nas wciąż ważny" - stwierdził kolega Roberta Lewandowskiego z Bayernu.

Olgierd Kwiatkowski