W pierwszych tygodniach po zakończeniu sezonu do Borussii Dortmund trafiło kilku obiecujących piłkarzy. Szefowie niemieckiego klubu muszą jednak liczyć się z tym, że nie obejdzie się również bez strat zawodników. Media po raz kolejny donoszą, że do Dortmundu może wpłynąć wielka oferta za Jadona Sancho.

19-latek trafił do Borussii przed dwoma laty, a w ostatnim sezonie wyrósł na jedną z największych gwiazd Bundesligi. Zagrał we wszystkich 34 spotkaniach, notując w nich 12 bramek i 17 asyst. Zwrócił tym na siebie uwagę przede wszystkim klubów z Anglii. Co prawda szefowie Borussii kilka razy podkreślali, że Sancho tego lata nie jest na sprzedaż, ale odpowiednio wysoka oferta może skłonić ich do zmiany zdania.

Zdaniem angielskiego "Mirror", może ją złożyć Manchester United. "Czerwone Diabły" szukają wzmocnień po nie najlepszym sezonie w Premier League, a zgodnie z nową polityką transferową klubu Anglicy chcą ściągać przede wszystkim młodych piłkarzy. Manchester ma jednak ruszyć po Sancho pod jednym warunkiem - jeśli najpierw sprzeda Paula Pogbę. Taka operacja miałaby zasilić klubową kasę o ponad 100 milionów euro, które "Czerwone Diabły" byłyby skłonne przeznaczyć na transfer Anglika.





Sprowadzenie Sancho byłoby nie tylko wzmocnieniem dla zespołu, ale też i dobrym posunięciem marketingowym. Jak zwraca uwagę "Mirror", nastolatek ma 1,3 mln fanów na Instagramie, co byłoby poważnym wsparciem United w mediach społecznościowych.



BVB trudno będzie przekonać do sprzedaży Sancho, ale najprawdopodobniej jeszcze tego lata Zagłębie Ruhry opuści jeden ze stoperów. Po sprowadzeniu z Bayernu Monachium Matsa Hummelsa w drużynie jest aż sześciu środkowych obrońców. Trenerowi Lucienowi Favre'owi najłatwiej byłoby się zapewne rozstać z Omerem Toprakiem, który w poprzednim sezonie otrzymał tylko dziewięć szans w Bundeslidze. Tyle że zdecydowanie większe zainteresowanie wzbudza Dan-Axel Zagadou. Brytyjskie media łączą 20-letniego Francuza z przeprowadzką do Arsenalu.



Tego lata Borussia sprowadziła już czterech nowych piłkarzy - oprócz Hummelsa zespół wzmocnili Thorgan Hazard, Julian Brandt i Nico Schulz. Klub wykupił też wypożyczonego w poprzednim sezonie z FC Barcelona Paco Alcacera.



