Bayern Monachium pozyskał kolejnego utalentowanego piłkarza z TSG Hoffenheim. W połowie maja ogłosił przejście 17-letniego Armindo Sieba, a teraz do drużyny mistrza Niemiec dołączy jego rówieśnik Mamin Sanyang. Obaj będą zdobywać szlify w monachijskiej akademii.

W ostatnim sezonie, przerwanym z powodu koronawirusa, urodzony w Gambii Sanyang strzelił łącznie dziewięć goli i miał cztery asysty - głównie w drużynie Hoffenheim U-17, ale także dwa razy zagrał (jedna bramka) w zespole do lat 19.

Z Bayernem podpisał trzyletnią umowę.

Między Sanyangiem a Siebem jest zaledwie 11 dni różnicy, pierwszy urodził się 6 lutego 2003 roku, drugi 17 lutego 2003.

Bawarczycy, w składzie z Robertem Lewandowskim, są już pewni mistrzostwa Niemiec, a przed ostatnią kolejkę mają 10 punktów przewagi nad zespołem Borussii Dortmund, w którym występuje Łukasz Piszczek. Hoffenheim plasuje się na siódmej pozycji.

W klasyfikacji strzelców zdecydowanie prowadzi Lewandowski - 33 trafienia, przed Timo Wernerem (RB Lipsk) - 26.

giel/ pp/

Zdjęcie Robert Lewandowski i jego koledzy już z mistrzowską paterą / AFP

