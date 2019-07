Kolejne wzmocnienie ofensywy Borussii Dortmund przed walką o mistrzostwo Niemiec? Klub z Zagłębia Ruhry jest zainteresowany sprowadzeniem Malcoma z FC Barcelona.

BVB to jak dotąd królowa letniego polowania w Bundeslidze. Z klubem z Dortmundu związało się kilku wyróżniających się piłkarzy Bundesligi - Julian Brandt, Thorgan Hazard, Nico Schulz i Mats Hummels. Do tego Borussia wykupiła z Barcelony wypożyczonego wcześniej do Niemiec Paco Alcacera.

Według informacji portalu goal.com, BVB chce sprowadzić jeszcze jednego piłkarza z drużyny mistrzów Hiszpanii. Na celowniku Borussii znalazł się Malcom. Brazylijski skrzydłowy trafił do Katalonii przed rokiem po świetnym sezonie w Bordeaux, ale nie przebił się na stałe do podstawowego składu Barcelony. W ostatnim sezonie rozegrał tylko 15 spotkań w Primera Division, zanotował w nich jednego gola i dwie asysty.

A w przyszłym sezonie konkurencja w ofensywie Barcelony jeszcze wzrośnie. Mistrzowie Hiszpanii sprowadzili z Atletico Madryt Antoine'a Griezmanna, z katalońską drużyną od kilku tygodni romansuje także Neymar.



Mistrzowie Hiszpanii chętnie sprzedaliby więc Brazylijczyka, dotąd brak było jednak konkretnych ofert. Zainteresowanie wyraziła jedynie AS Roma, która przed rokiem była o włos od sprowadzenia Malcoma, ale skrzydłowy w ostatniej chwili zdecydował się na Barcelonę.



Sytuację chce wykorzystać Borussia. Malcom miałby wzmocnić zespół Luciena Favre'a przed walką z Bayernem Monachium o tytuł mistrza Niemiec. BVB chce wykorzystać dobre relacje z Barceloną po transferze Alcacera. Hiszpanie mają oczekiwać za Brazylijczyka 42 milionów euro - to o milion więcej, niż przed rokiem przelali za niego na konto Bordeaux.



Na razie Malcom wraz z resztą drużyny z Katalonii przebywa na zgrupowaniu w Japonii. Barcelona zaplanowała powrót do kraju na niedzielę.



Czy w kadrze Barcelony na najbliższy sezon znajdzie się miejsce dla Malcoma?

