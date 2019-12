Redakcja niemieckiego „Sky Sport” wybrała jedenastkę dekady Borussii Dortmund. Znalazł się w niej Łukasz Piszczek. Niespodziewanie zabrakło jednak Roberta Lewandowskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Borussia Dortmund - RB Lipsk 3-3 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Ustawienie drużyny to 1-4-2-3-1. Miejsce jedynego napastnika zajął Pierre-Emerick Aubameyang. Porównując jego dokonania, do osiągnięć kapitana reprezentanta Polski, ten wybór wydaje się kontrowersyjny.

Reklama

Lewandowski występował w Borussii przez 4 lata, od 2010 do 2014 roku. W tym czasie zdobył dwa mistrzostwa Niemiec, puchar kraju i superpuchar. Dwa razy był też królem strzelców Bundesligi, a w 2013 roku grał w finale Ligi Mistrzów. W żółto-czarnych barwach zdobył 103 bramki w 187 meczach.

Dorobek Gabończyka prezentuje się nieco skromniej. W Borussii występował dłużej, bo 4,5 roku, od lipca 2013 roku do końca stycznia 2018. W tym czasie rozegrał 213 spotkań, w których strzelił 141 goli. Zdobył puchar Niemiec i dwa superpuchary. Raz był też królem strzelców.

Wydaje się, że głównym kryterium, jakie brano pod uwagę w przypadku napastników, były indywidualne statystyki. Aubameyang grał w Dortmundzie dłużej, dzięki czemu strzelił więcej bramek i prawdopodobnie ta statystyka zadecydowała o wyborze Gabończyka.

W jedenastce znalazł się za to Łukasz Piszczek. Jest on żywą legendą klubu. Występuje w nim od połowy 2010 roku. Zagrał w 345 meczach i zdobył 17 goli. Miał swój udział we wszystkich sukcesach Borussii w ostatniej dekadzie.

MP



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Bundesligi