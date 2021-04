Łukasz Piszczek ostatnio wrócił do składu Borussii Dortmund i udowadnia, że wciąż może być bardzo wartościowych zawodnikiem na wysokim poziomie. Jednak klamka zapadła, piłkarz jest już niemal w stu procentach pewien, gdzie spędzi kolejny sezon. I nie będzie to Bundesliga.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Borussia Dortmund - Union Berlin 2-0. Skrót meczu (ELEVEN SPORT). Wideo Eleven Sports

Reklama

65-krotny reprezentant Polski podjął najważniejszą decyzję i od niej już nie ma odwrotu. Od połowy 2010 roku "Piszczu" budował swoją legendę w barwach Borussii Dortmund i wkrótce nada ostatni szlif swojemu pomnikowi w klubie z Zagłębia Ruhry.



Kontrakt 35-latka z BVB dobiega końca z ostatnim dniem czerwca i już nie zostanie przedłużony.



Bardzo racjonalny w swoich decyzjach Piszczek w rozmowie z "Kanałem Sportowym" właściwie wykluczył, by mógł pozostać dłużej w innym klubie Bundesligi. Choć można zakładać, że niejeden zespół jeszcze chciałby u siebie tak doświadczonego i sprawdzonego obrońcę.

Łukasz Piszczek gwiazdą trzeciej ligi?

Reklama

- Nie zamierzam raczej po tym sezonie grać w piłkę w Bundeslidze. Chyba że coś mi strzeli do głowy, ale raczej wykluczam taką sytuację - stwierdził "Piszczu".



I w zasadzie już na dobre potwierdził to, co od pewnego czasu wydaje się być oczywiste. Jeśli nic niespodziewanego się nie wydarzy, na poziomie polskiej trzeciej ligi zacznie grać nietuzinkowa gwiazda. - Taki mam zamiar, grać w trzeciej lidze w Polsce. Taki plan sobie ułożyłem i na tę chwilę tego się trzymam - potwierdził Piszczek.



W tej chwili, po 26. kolejkach, drużyna LKS Goczałkowice Zdrój zajmuje 6. miejsce w tabeli trzeciej ligi grupy trzeciej.