Łukasz Piszczek w zasadzie już podjął decyzję, że po bieżącym sezonie zakończy piękny rozdział w karierze pod tytułem "Bundesliga". Czy jeszcze może zmienić decyzję pod wpływem m.in. swojego klubowego kolegi, kapitana Borussii Dortmund Marco Reusa? Niemiec już rozpoczął w mediach akcję namawiania Polaka.

Całą sytuację wywołał były reprezentant Polski, który na Twitterze zamieścił w piątek wpis. Można się tylko domyślać, że niewłaściwa interpretacja jego słów w mediach (nie wskazał jednak konkretnego źródła) zezłościła go nie na żarty.



"Przeczytałem w mediach zdanie, które powiedziałem po meczu z Union, ale tylko do znajomego i jako żart: "Widać, jak jestem załamany". Jeśli nie znasz kontekstu, nie powinieneś mnie cytować. Nie martw się, wszystko jest w porządku!" - napisał "Piszczu".



Pod jego komunikatem pojawiło się wiele interakcji, a sporo kibiców, przyznając rację Piszczkowi, wyraziło to za pomocą polubienia.

Łukasz Piszczek pod presją Marco Reusa

Co ciekawe jedną z osób, która uaktywniła się pod wiadomością, jest... kapitan Borussii Dortmund, Marco Reus.



W klubie z Zagłębia Ruhry zapewne już doskonale zdają sobie sprawę, że ich wieloletni obrońca wkrótce chce opuścić klub, dlatego również w przestrzeni publicznej próbują wywrzeć na nim presję.

Reus napisał niewiele, ale jakże jednoznacznie: - Jeden rok dłużej - zaapelował słynny niemiecki piłkarz, zapewne licząc, że reprezentant Polski jeszcze zmieni zdanie.



